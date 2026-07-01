Парам указали на главную причину редкого секса

Многие пары, состоящие в длительных отношениях, сталкиваются с тем, что реже начинают заниматься сексом, утверждает психотерапевт Ванесса Марин. Главную причину этой проблемы она раскрыла в разговоре с изданием Metropoles.

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По словам Марин, в большинстве пар партнеры не говорят открыто о сексе и в целом постепенно перестают общаться друг с другом. В результате любое действие, с помощью которого человек хочет инициировать интимную близость, выглядит натянуто. В качестве примера психотерапевт привела случайное поглаживание груди, зевание по пути в спальню или фразу «у нас есть всего час».

Марин подчеркнула, что в долгих отношениях важно регулярно подпитывать желание действиями, которые по-настоящему возбуждают партнера, например, интимными сообщениями в рабочее время или неожиданными поцелуями.

«Партнер, который точно знает, как заставить вас почувствовать себя желанной, гораздо привлекательнее того, кто просто набрасывается на вас и надеется, что все получится», — добавила психотерапевт.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн перечислила признаки плохого секса. Одним из них она назвала отсутствие прелюдии перед интенсивным проникновением.