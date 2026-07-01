Названа разрушающая браки ошибка в сексе

Сексолог Ванесса Марин считает, что неумение предложить секс может довести пару до развода. О том, как эта неочевидная ошибка в спальне разрушает браки, она рассказала в беседе с New York Post.

© Lenta.ru

По словам Марин, многие люди понятия не имеют, как предложить секс партнеру. В результате они делают это в неподходящий момент или от смущения говорят что-то обидное, получают отказ и злятся. Сексолог уверена: один такой эпизод вряд ли разрушит отношения, но если ситуация повторяется постоянно, у людей копятся обиды, а сексуальная жизнь постепенно угасает.

«В кино показывают, как люди встречаются взглядом, а через 30 секунд срывают друг с друга одежду. Никакого разговора, никакого обмена мнениями. В жизни так редко бывает», — добавила она.

Чтобы избежать этой проблемы, Марин посоветовала предлагать секс так, будто это приглашение на свидание.

«Вы же не напишете ей или ему: "Наверное, нам стоит как-нибудь встретиться". Скорее вы скажете: "Я скучаю по тебе! Хочешь прийти в пятницу? У меня есть новый рецепт, который я хочу попробовать". Тот же подход работает и с сексом», — заявила она.

Кроме того, сексолог подчеркнула, что очень важно знать характер партнера и хорошо понимать, что именно его заводит в спальне. Другим полезным навыкам она назвала умение сказать нет и спокойно воспринимать отказ от секса.

Ранее сексологи Лоррейн Гровер и Шарлотта Тодд рассказали, сколько требуется времени, чтобы восстановить эрекцию после эякуляции. По их словам, в 20 лет мужчина может быть снова готов заняться сексом через 10 минут, после 40 времени для восстановления нужно намного больше.