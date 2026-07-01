Эксперт подсказал, как поддерживать здоровые личные границы в отношениях

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина дала рекомендации в беседе с «Чемпионатом», как поддерживать здоровые личные границы в отношениях. Она подчеркнула, что грань между поддерживающими отношениями и нарушением границ проходит не по формальным правилам, а по чувствительности и диалогу.

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«Можно спросить: «Если тебе плохо, ты хочешь, чтобы я настаивал(а) на разговоре или лучше дать тебе пространство?» — и со временем у каждой пары, семьи или компании друзей складывается свой «настрой». Важно помнить, что у человека есть не только потребность в безопасности и автономии, но и в близости, принятии, игре, спонтанности. Если мы защищаем только первое и игнорируем второе, одиночество становится почти неизбежным», — сказала эксперт.

Полезная метафора: границы — это не стены, а двери. Дверь можно закрыть, приоткрыть, распахнуть настежь — по ситуации и по отношению к конкретному человеку. Жёсткие, непроницаемые границы действительно делают жизнь безопаснее, но заодно лишают нас тепла и близости. Гибкие границы позволяют и беречь себя, и не терять людей, с которыми можно разделить радость, боль и простую повседневность — без ощущения, что вокруг одни «держись подальше».