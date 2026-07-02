Психолог рассказал, что ведет к снижению устойчивости внимания

Кандидат психологических наук Елена Скрипачёва, доцент, практикующий психолог, в беседе с RT рассказала, к каким проблемам может привести бесконтрольное использование социальных сетей.

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По её словам, регулярное листание соцсетей может привести к ряду негативных эмоциональных состояний.

«В частности, возникает тревога, которая связана с тем, что лента создаёт некую иллюзию, что все живут насыщеннее. Так как у нас мозг работает именно в постоянном сравнении и анализе, он сталкивается с тем, что начинает тревожиться», — отметила эксперт.

Это ведёт к зависти, снижению самооценки и к депрессивным состояниям, продолжила она.

«Мозг сравнивает себя с идеальными образами из соцсетей, и это приводит к чувству неполноценности», — пояснила специалист.

Кроме того, это может привести к эмоциональному выгоранию и изоляции.

«Человек начинает чувствовать усталость, потому что он всё время сравнивает, постоянно следит и смотрит. Тем самым у него не остаётся интереса к его собственной жизни... Человек ищет виртуальные контакты для своей эмоциональной поддержки», — объяснила психолог.

Более того, это ведёт к импульсивности и снижению устойчивости внимания, продолжила она.

«Мы становимся невнимательными, ухудшается работа памяти, так как постоянно идёт многозадачность... В дальнейшем это приведёт к тому, что нам будет сложно понимать какие-то сложные задачи или идеи. Ещё одно: мозг начинает "лениться", он начинает уже не так работать, как раньше. Запоминание уменьшается, и собственные знания тоже начинают теряться», — поделилась Скрипачёва.

К тревожным сигналам она отнесла потерю контроля над временем в соцсетях, откладывание важных дел или основной деятельности, бесцельное листание ленты без фокуса на материале, тревогу без доступа к интернету, невозможность сконцентрироваться на задачах, а также нарушения сна и аппетита.

Справиться с начинающейся зависимостью помогут смена деятельности (например, на спорт) и контроль экранного времени на устройстве, заключила собеседница RT.

Ранее психолог рассказала, что спорт позитивно влияет на эмоции.