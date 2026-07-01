Сексолог назвал три признака, что вы уже не пара

Всё чаще пары принимают решение спать в разных комнатах — и это уже не причуда, а осознанный выбор. Однако, как отмечает сексолог Александра Миллер, внешне одинаковое действие может означать диаметрально противоположные вещи: заботу или начало конца. Грань между ними тонка, и её легко не заметить.

© runews24.ru

По словам эксперта, раздельный сон — это лекарство, а у любого лекарства есть строгие показания. Он оправдан, когда причина чисто физиологическая: храп, беспокойные ноги, разные графики работы или сбитые биоритмы. Если недосып делает партнёров раздражительными и сбивает гормональный фон, переезд в другую комнату становится проявлением любви: «я даю тебе право на качественный отдых». Здесь разделение укрепляет отношения.

Совсем иная картина, когда за переездом стоит не договорённость, а побег. Миллер выделяет три тревожных сигнала. Первый: человек испытывает облегчение, граничащее с эйфорией, от того, что можно спать в одиночестве. Второй: исчезают вечерние ритуалы — обсуждение дня, объятия перед сном, утренние приветствия. Третий: общая кровать перестаёт быть местом встречи, превращаясь просто в место для сна. Если это про вас — речь идёт уже не об отдыхе, а о дистанции.

Влияние на сексуальное влечение, по мнению эксперта, тоже двояко. В краткосрочной перспективе дефицит может даже разжечь страсть: появляется элемент новизны, партнёры заново выбирают друг друга. Но долгосрочный риск — утрата тактильного фона, ведь спонтанная близость часто случается именно ночью или утром. Когда близость превращается в спланированное событие, либидо может угаснуть, если днём нет высокой плотности контакта — объятий, флирта, невербальных знаков внимания.

Как же правильно заговорить о раздельном сне, не обидев партнёра? Миллер советует избегать обвинений («ты храпишь») и использовать «я-послания»: сместить фокус с недостатков другого на общее благо пары. Например: «Я хочу, чтобы наши дни были наполнены энергией, давай попробуем это как эксперимент». Важно отдельно оговорить, что речь только о сне, а не о чувствах, и сохранить ритуалы близости — вечерние объятия, утренний кофе в постели. Дверь в спальню партнёра никогда не должна быть закрыта на ключ, и раз в неделю стоит устраивать совместные «бессонные ночи».

В итоге раздельный сон — это не диагноз, а проверка на зрелость пары. Если партнёры расходятся по комнатам с лёгким сердцем и желанием встретиться утром — всё в порядке. Если же при взгляде на пустую подушку возникает ощущение пустоты, Миллер в беседе с «КомсаNews» советует возвращаться в общую постель и восстанавливать связь, пока она не остыла окончательно.

Ранее психолог рассказала, почему нельзя заставлять себя заниматься спортом при депрессии.