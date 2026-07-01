Эксперт по сексу и отношениям Джиджи Энгл рассказала, почему мужчины вспоминают бывших девушек даже спустя годы после расставания. Ее точку зрения приводит издание Metro.

Как отмечается в материале, многие мужчины почти каждый день вспоминают бывших возлюбленных, с которыми расстались много лет назад. При этом чаще они размышляют не о том, что хотят вернуть прошлые отношения, а о несбывшихся возможностях и идеализированных воспоминаниях.

По словам Энгл, подобные мысли считаются нормальными.

«Мы склонны идеализировать прошлые отношения, вспоминая главным образом хорошее и забывая о ссорах или несовместимости», — объяснила она.

По ее словам, человеку трудно хотеть того, что у него уже есть, поэтому многие склонны размышлять о людях и вещах, которых им не удалось получить.

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