Девушка после находки в сумке своего бойфренда перестала ему доверять

24-летняя пользовательница Reddit с ником Mysterious-Pop-4874 рассказала о странной находке в багаже своего уезжающего в длительный отпуск 31-летнего бойфренда. Вкупе с другими странностями в его поведении это натолкнуло ее на мысли о возможном предательстве.

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«Мы вместе без малого два года, и есть вещи, которые меня давно беспокоят. Он никогда не знакомил меня со своей семьей, мне часто кажется, что наши отношения для него не в приоритете, и он уезжает на длительные каникулы с друзьями, не обсудив со мной предварительно никакие планы. Еще один важный момент: у нас не было секса больше года. Всякий раз, когда я поднимала эту тему, он обычно говорил, что устал», — написала девушка.

Накануне очередного его отъезда она случайно увидела в его багаже несколько упаковок с лекарством, которым оказался силденафил. Девушка не смогла найти этому безобидное объяснение, и из-за этого ее отношение к бойфренду сильно изменилось. В частности, ей теперь трудно ему доверять.

Пользователи в комментариях пришли к выводу, что мужчина, скорее всего женат или же состоит в длительных отношениях с другой возлюбленной. Некоторые из них отметили, что силденафил в исключительных случаях применяется в других целях, однако, учитывая возраст подозреваемого в измене мужчины, это маловероятно.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о шокирующей находке, сделанной во время отъезда ее супруга по рабочим делам. После того как автор узнала правду о муже, она решила собирать свои вещи.