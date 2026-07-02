Озвучена причина, из-за которой снижется продуктивность

Психолог Наталья Мануйлова заявила, что ощущение постоянной нехватки времени часто связано не с перегруженным графиком, а с попыткой делать несколько задач одновременно.

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В беседе с газетой «Известия» она отметила, что полноценной многозадачности не существует: мозг не способен одновременно обрабатывать несколько информационных потоков с одинаковым качеством.

«То есть вы не делаете два дела одновременно, а просто портите их по очереди, но очень быстро. Один из потоков всегда страдает, а чаще всего страдают оба», — пояснила Мануйлова.

Специалист посоветовала ограничивать число активных задач, заранее планировать время их начала и завершения, а также включать в рабочий график перерывы. Без отдыха, как подчеркнула Мануйлова, усталость накапливается, а число ошибок растёт.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН рассказала, что переработки стали встречаться чаще, особенно в строительстве, финансах, торговле и логистике.