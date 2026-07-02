Как искусственная улыбка влияет на уровень стресса

Даже искусственная улыбка может помочь улучшить эмоциональное состояние и снизить уровень стресса. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщила кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, мозг человека способен реагировать на выражение лица.

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«Даже если мы улыбаемся через силу, мышцы лица посылают в мозг сигнал. Мозг считывает его и воспринимает как знак, что все в порядке. В ответ он снижает выработку кортизола — гормона стресса — и выделяет больше эндорфинов и дофамина, которые связаны с чувством удовольствия и спокойствия», — пояснила специалист.

Нейропсихолог Мария Тодорова в свою очередь предупредила, что если постоянно скрывать истинные чувства за улыбкой, можно заработать эмоциональное выгорание и хроническое напряжение. Она посоветовала не запрещать себе негативные эмоции, а признавать их существование и искать способы с ними справиться.

Нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля до этого объяснила, почему нельзя запрещать ребенку плакать.

Она отметила, что детский плач — это не каприз и не манипуляция. Это естественный нейробиологический механизм, один из немногих способов, которыми ребенок может выразить сильные эмоции. Когда он расстроен, в мозге активируется миндалевидное тело — структура, отвечающая за реакцию на угрозу. Плач в этом случае — сигнал о том, что ребенку нужна помощь, потому что самостоятельно справиться с переживаниями он еще не может.