Специалист оценил влияние нового тренда на психику

Тренд на резкое погружение в свои страхи под названием fearmaxxing набирает популярность среди любителей саморазвития. Некоторым метод помогает выйти из зоны комфорта, при этом других может привести к психологическим проблемам. Кому стоит остерегаться такого способа преодоления себя, разбиралась Москва 24.

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Развитие – за зоной комфорта?

В сфере личностного роста завирусился тренд под названием fearmaxxing: суть заключается в намеренном проживании страха вместо его избегания, сообщил телеграм-канал Baza.

Отмечается, что умышленное погружение в тревожные ситуации заставляет нервную систему бороться со стрессом и быстро адаптироваться к выходу из зоны комфорта. Например, одна из пользовательниц Сети рассказала, что с помощью метода переехала в другую страну, имея в кармане всего 100 долларов. Она призналась, что ей было очень страшно сделать шаг вперед, но еще страшнее – оставаться в той реальности, которая уже не соответствовала ожиданиям. В итоге, девушка смогла побороть себя и добилась успеха.

«Так приятно видеть, когда человек выбирает себя, несмотря на страх», «я тоже сделал подобный шаг, когда начал терять себя, собственную уверенность, позитив и эмпатию», – поделились опытом пользователи соцсетей.

Тем не менее семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала Москве 24, что радикальная установка "максимизируй, прыгай сразу в самое страшное" игнорирует ключевые элементы доказательных протоколов. Они заключаются в постепенности, оценке рисков, учете коморбидности (несколько расстройств одновременно) и ресурсности клиента.

«Идти навстречу страху нужно постепенно, а не воспринимать это как челлендж, где можно получить ретравматизацию психики. Резкое погружение в ситуацию, где присутствует достаточно высокий уровень страха, может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля. Без помощи и переработки это запоминается как подтверждение "я не справляюсь", усиливая тревожное расстройство».

Тем не менее в некоторых случаях демонстративное действие, допустим в соцсетях (спеть на улице или станцевать на камеру), может помочь избавиться от страха, но в большинстве своем пациентам истероидного типа или экстравертивного. Эти люди более решительны, поэтому такие резкие вызовы себе действительно помогают им с чем-то справиться, добавила психолог.

При этом люди неподготовленные, которые внутри страха имеют травматичность, могут усугубить состояние и вызвать ретравматизацию. Для их психики это слишком большая нагрузка, поэтому преодолевать себя в этом случае нужно вместе с психологом. Он наблюдает за тем, как человек адаптируется и как идет проработка, подчеркнула Кардиакос.

Пережить страх экологично

Страх может быть индифферентным и не влиять на качество жизни, тогда с ним можно ничего не делать. Но обычно к специалистам обращаются те, кому это состояние мешает жить: страх общественного транспорта ограничивает возможности, страх полетов – тоже. Кто-то отказывается от карьерных предложений, поездок с друзьями, боится покидать территорию города, отметила в беседе с Москвой 24 врач-психиатр Надежда Соловьева.

Она добавила, что в терапии для этого существует целая процедура – так называемая десенсибилизация, которая проходит постепенно. Это погружение в фобию со страховкой на случай, если для пациента метод окажется неэффективным или рискованным. Когда люди делают это вне терапии, без поддержки, результат может быть непредсказуемым, потому что зависит от конкретной ситуации.

«Самостоятельно этим не стоит заниматься тем, у кого страх связан с реальной опасностью (например, боязнь высоты: человек поднимается, чтобы преодолеть страх, а в итоге может оступиться и упасть). Также осторожнее стоит быть людям с эндогенными нарушениями (шизофренический спектр) – это может ухудшить состояние. Под действием алкоголя это тоже нельзя делать: в этот момент пациенты менее критичны к окружающему пространству и могут совершить действия, которые принесут вред».

Для преодоления фобий существуют экологичные способы – например, вместе с психотерапией используют симуляторы (компьютерные игры и программы виртуальной реальности), которые имитируют ситуацию страха. Это и есть метод десенсибилизации – постепенное усиление, своего рода "прививка от страха".

«Симуляторы моделируют разные ситуации – не только опасные, но и, например, поездку в транспорте. Есть специалисты, которые формируют сюжет индивидуально под страх конкретного человека», – отметила эксперт.

Также иногда погружение сопровождается биологической обратной связью (БОС) – контролем пульса, давления, электрической активности мозга. Эти специальные тренинги помогут управлять своим состоянием, заключила Соловьева.