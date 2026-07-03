Женщина с ростом два метра рассказала о трудностях в отношениях с мужчинами

Американская модель OnlyFans Анхель Фернандес рассказала, как высокий рост помогает ей в отношениях и какие трудности возникают из-за ее внешности. Своими мыслями она поделилась с изданием Metro.

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Рост Фернандес составляет 201 сантиметр, и, по ее словам, это отпугивает многих мужчин. Модель не переживает по этому поводу и считает, что таким образом неуверенные в себе поклонники отсеиваются сами собой.

«Мне все равно, если он будет ниже меня ростом, но стоит ему соврать и сказать, что он выше, чем есть на самом деле, между нами все будет кончено», — заявила американка.

Также Фернандес рассказала, что мужчины часто пишут ей оскорбительные комментарии в социальных сетях, но она их просто игнорирует.

«Мужественность и женственность не зависят от роста и других внешних качеств. Все дело в энергетике и внутреннем мире человека», — считает она.

Также модель добавила, что высокие девушки всегда обращают на себя внимание, поэтому бесполезно пытаться казаться меньше. Она посоветовала таким женщинам выпрямлять спину, носить каблуки и использовать рост как преимущество.

Ранее пользовательницы форума Reddit рассказали о правилах хорошего флирта. Многие посоветовали мужчинам на первых свиданиях не прикасаться к девушке, не комментировать ее тело и не преследовать ее.