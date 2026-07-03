Психолог объяснил, как удаленщикам снизить уровень тревоги

Сотрудникам на удаленке следует внедрить жесткую структуру и «географические якоря», а также выделить конкретное место для ноутбука и не перемещаться с ним по всей квартире, чтобы снизить риск развития тревоги. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

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По ее словам, после завершения работы нужно физически убирать технику из поля зрения, например, в шкаф.

«Чтобы помочь мозгу, можно сымитировать дорогу на работу и обратно. Для этого стоит выходить на улицу строго до начала рабочего дня и после его окончания. Даже пятиминутный выход будет служить для мозга фиксацией, заменяя поездку в офис. Это вовсе не прогулка, хотя можно использовать ее и как прогулку, — это ритуал закрытия сессии, закрытия гештальта», — подчеркнула Абравитова.

Психолог также порекомендовала восполнять дефицит «социального дофамина» и делать короткие личные звонки коллегам или друзьям, которые не касаются рабочих дел. Полезно уделять внимание и физической активности, а также делать регулярные перерывы. В это время можно смотреть в окно вдаль — это помогает разгрузить психику и снизить уровень кортизола.

Ученые Университета Цукубы до этого установили, что работающим на удаленке для снижения стресса и роста продуктивности важен не тип нагрузки, а суммарный объем движения — то есть число шагов за день.