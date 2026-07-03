Как избавиться от боязни отвечать на телефонные звонки

Исследование показало: молодые работники испытывают страх перед телефонными звонками, и эта особенность многим стоила заработка и карьерных перспектив. Из двух тысяч респондентов — представителей поколений зумеров и миллениалов — 42 процента вовсе не берут трубку, а 58 процентов готовятся к любым звонкам заранее, пишет издание Business Insider. Почему возникает боязнь звонков и можно ли с ней справиться, если связаться другим способом нет возможности, «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

© РИА Новости

Он считает, что во многом страх перед звонками мог появиться во времена ограничений, связанных с коронавирусом. Но и до них, и после с развитием интернета люди все реже стали общаться лично, перенося общение в онлайн-режим.

«В этих обстоятельствах навык прямого общения становится все менее развитым. Самые тревожные и наименее адаптированные люди выбирают стратегию "прятать голову в песок": не отвечать на звонки и не звонить самим», — предположил эксперт.

Хотя может казаться, что такая модель поведения поможет защититься от нежелательного общения, на деле это проигрышная стратегия, которая ведет к дальнейшей невротизации. От того, что человек закрывает глаза на проблему, она никуда не девается.

«Таких людей действительно много, особенно в поколении Z. Зачастую это дети родителей, склонных к гиперопеке, которые от всего их защищали, охраняли, принимали за них решения и разбирались в вопросах. Сейчас, когда такие дети сталкиваются с реальной жизнью, им нужно что-то решать самостоятельно, но они на это попросту неспособны», — добавил психолог.

Многие люди даже не хотят решать эту проблему, но в теории это возможно. Чтобы начать без страха и тревоги отвечать на звонки и звонить самостоятельно, понадобятся тренировка и практика.

«Даже если боитесь, нужно брать трубку. С каждым новым разом это становится все менее страшно. Человек адаптируется, учится и осваивает новые навыки», — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, развитие человека происходит через кризисы. В случае со страхом перед звонками можно сказать, что это некий мини-кризис. Какое-то время человека от него оберегали, но если он решает бороться со своей тревогой, то через кризис делает то, чего не знал и не умел раньше.

«Со временем страх будет снижаться. Когда он раз 10 возьмет трубку, то поймет, что ничего страшного после этого звонка не произошло», — указал Денисов-Мельников.

Он добавил, что существуют люди, которые боятся даже слушать голосовые сообщения. Но и с этой боязнью, и со страхом звонков можно справиться, если придумать себе некую «лестницу роста».

«Допустим, вы предложили родным и друзьям, чтобы они вам звонили, и вы обязуетесь отвечать на их звонки. Со временем можно расширить эти звонки и до дальних знакомых, и до начальства. С каждым новым звонком будет становиться не так страшно отвечать», — посоветовал психолог.

Вести такую работу над собой лучше всего постепенно. В то же время этот процесс не стоит затягивать на долгие годы. Человеку нужно понять, что после первого, пятого, десятого звонка с ним не происходит ничего ужасного. Тогда со временем страх перед звонками отступит, заключил Денисов-Мельников.

Иногда устройства связи все же полезно отключать: такой цифровой детокс помогает человеку отвлечься от постоянного потока информации и восстановить нервную систему. «Вечерняя Москва» узнала, на какое время и как часто нужно отключать телефон для полноценного отдыха.