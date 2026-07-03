Психотерапевт подсказал первый шаг для лечения хронического стресса

Чтобы выйти из состояния хронического стресса, необходимо научиться отказывать людям, утверждает психотерапевт Мэг Джозефсон. Этот первый шаг она подсказала в разговоре с изданием CuidatePlus.

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По словам Джозефсон, с одной стороны, умение угождать людям приводит, например, к повышению на работе. Человек, который на все соглашается, может регулярно получать похвалу, пояснила специалистка. С другой стороны, такой человек забывает о собственных потребностях и на первое место ставит потребности других людей, то есть теряет себя, предупредила психотерапевт.

Чтобы избавиться от стресса, она призвала перестать беспокоиться о том, что думают окружающие, и прекратить говорить «да», когда хочется сказать «нет».

Джозефсон также уточнила, что стремление к одобрению часто формируется в детстве.

«Если мы выросли в семье, где нам приходилось постоянно контролировать настроение родителей или быть начеку, мы усваиваем, что наша безопасность зависит от того, насколько мы счастливы для других и насколько счастливы другие благодаря нам», — пояснила Джозефсон.

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