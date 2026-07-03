Что стоит трудоголизмом и почему это опасно

Работа может приносить удовольствие и чувство значимости, однако иногда стремление к достижениям перерастает в зависимость, известную как трудоголизм. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объясняет, что трудоголизм отличается от обычной увлеченности профессией тем, что человек теряет баланс между работой и личной жизнью. Он постоянно думает о задачах, испытывает чувство вины при отдыхе и не может остановиться, даже когда организм требует восстановления.

«На первый взгляд, трудоголизм может выглядеть как высокая ответственность и стремление к успеху. Такие люди часто получают признание коллег и быстрее продвигаются по карьерной лестнице», — отмечает Крашкина.

Однако за этой чрезмерной занятостью могут скрываться психологические проблемы, такие как избегание личных трудностей или тревожных мыслей. Работа становится способом создать иллюзию контроля, что может привести к постоянному напряжению и усталости, пишет РИАМО.

5 июля отмечается День трудоголиков, который призван привлечь внимание к проблемам выгорания и хронической усталости, связанным с зависимостью от работы. Трудоголики часто ставят карьеру выше семьи и друзей, отказываясь от выходных и отпусков, что может негативно сказаться на их здоровье и качестве жизни.

Синдром самозванца в квадрате: почему успешные предприниматели не отдыхают не из жадности, а из страха? Работа буквально убивает. Почти миллион людей в год гибнет от переработок. Кто в зоне риска?