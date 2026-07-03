Психотерапевты усомнились в эффективности VR-терапии

VR-релаксация может выступать анестезией, на время облегчив состояние человека, но это не полноценная терапия, заявил в беседе с НСН психотерапевт Александр Колмановский.

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Российские учёные из Сеченовского университета, Российского университета медицины, МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований изучили представления о «безопасном месте», пишут «Известия». Как отмечает издание, анализ станет основой для создания эффективных VR-программ для борьбы с тревожными расстройствами и стрессом. Колмановский усомнился в том, что VR может быть лишь вспомогательным элементом при терапии.

«VR- не терапия, а скорее анестезия. При такой практике человеку может сиюминутно стать легче, он может сбросить напряжение. Это, конечно, тоже хорошо, но не может быть настоящей терапией. Настоящие проблемы, из-за которых человек чувствует напряжение, раздражается, плохо спит, всегда связаны с особенностями наших отношений с людьми. Прежде всего, с близкими. Когда VR или еще что-то приносит облегчение и человек начинает нормально дышать, этой передышкой обязательно надо воспользоваться, чтобы навести порядок в отношениях. Этому VR-терапия вряд ли способствует. Я не связываю с этим больших терапевтических надежд», - сказал он.

Со своей стороны, врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин в разговоре с НСН выразил схожую точку зрения.

«Это использовалось еще, когда не было компьютерных технологий. Это не открытие. Не думаю, что это может быть основным направлением работы. Иначе давным-давно вся классическая психотерапия исчезла бы. Но она сегодня во всем мире процветает. Моя личная позиция, как психотерапевта – дистанционная психотерапия значительно менее эффективная, чем очная. Когда я общаюсь лично, то вижу лицо человека, с какой частотой он дышит. Сделать все это дистанционно невозможно. Увы, большая часть клинической психотерапии, включая аутогенную тренировку, мышечную релаксацию, заочно вообще не работает», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обновить стандарт лечения депрессии, добавив в него в том числе акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие. Как объяснил НСН психолог Павел Жавнеров, определенный процент людей нуждается в радикальном воздействии на мозг. По его словам, такой метод лечения могут применять при эндогенной депрессии, передает «Радиоточка НСН».