Как возраст влияет на страх смерти

Как бы это ни было парадоксально, но в старости люди начинают меньше бояться смерти, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Действительно, есть такой парадокс. Страх смерти, как правило, снижается с возрастом. В то же время своего пика опасения по поводу конца жизни достигают у людей молодого и среднего возраста», — поделилась она.

Пожилые люди начинают принимать свою конечность, продолжила специалист.

«С возрастом человек чаще сталкивается с болезнями и утратами. Он воспринимает это уже как норму. Происходит своего рода адаптация, и человек принимает скорую будущую смерть как естественную часть жизни», — отметила она.

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