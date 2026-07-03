Психолог рассказал, как правильно работать с «теневыми проявлениями»

Связанные с сексом и агрессией эмоции необходимо реализовывать в танце, чтобы они становились ресурсом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Когда у тебя есть какие-то теневые проявления, особенно если они связаны с сексом и агрессией, необходимо найти в жизни здоровый и экологичный метод его проявления. Такое корректное, правильное проявление этой тени в жизнь, то есть вы признаёте эту тень, и тогда это становится вашим ресурсом. Например, учительница, которая очень душит свою сексуальность. Я бы рекомендовала идти и High Heels танцевать, проявляться сексуально в рамках 60 минут два раза в неделю на танцах».

Ранее психолог Ксения Жаркова рекомендовала занятия спортом для реализации «подавленной злости». Во время физических нагрузок человек может «легитимно проживать эмоции».