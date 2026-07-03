Почему зумеры массово отказываются от водительских прав

Отказ от водительского удостоверения становится устойчивым трендом среди зумеров: почти половина респондентов в возрасте 20–30 лет не планирует учиться вождению. Станет ли явление массовым и как возможное сокращение числа молодых водителей повлияет на транспортную систему – в материале Москвы 24.

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В чем причина

Зумеры все реже стремятся получить водительские права: по данным опроса, 50% респондентов 20–30 лет не планируют учиться вождению и считают, что смогут комфортно обходиться без автомобиля. Среди причин – страх садиться за руль (почти 30%) и высокая стоимость топлива (25%).

Более половины опрошенных считают, что в городе автомобиль перестал быть необходимостью – этому способствует развитая сеть общественного транспорта, доступность велосипедов и сервисов такси. А порядка 80% респондентов предпочли бы направить не потраченные на обучение средства на оплату отпуска.

При этом ранее психологи уже зафиксировали у россиян феномен "бензиновой тревожности", которая возникает на фоне новостей о ситуации с топливом. В основе состояния – страх остаться без бензина и, как следствие, без автомобиля. Такая перспектива воспринимается как угроза привычному уровню жизни и свободе передвижения.

Психолог Алиса Метелина в беседе с Москвой 24 отметила, что угнетенное состояние может возникать даже без реального дефицита топлива: причиной становятся новые правила и неопределенность будущего. Кроме того, тревожность усиливается из‑за гормональных колебаний: удачный момент, когда удается заправить полный бак, сопровождается выбросом дофамина, а постепенное снижение уровня топлива провоцирует рост кортизола. В итоге у человека формируется эффект "эмоциональных американских горок".

"Генератор денег для бюджета"

По оценке вице‑президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, динамика получения водительских прав действительно заметно снизилась: если десять лет назад ежегодно права оформляли порядка миллиона человек, то сегодня многие отказываются от этой идеи.

Среди основных причин эксперт назвал усложнение экзаменационных требований, высокую стоимость автомобилей, затраты на их содержание, а также нехватку парковочных мест, в том числе в новых жилых районах.

"При этом каждый автомобиль – генератор денег для бюджета, одно рабочее место в автопроме создает пять в смежных областях, это огромный поток налогов и занятость людей, обслуживающих машины. В этой ситуации есть риск потерь бюджета: уже сейчас говорят о недоборе утилизационного сбора. Следует помнить, что порядка 80% всех грузов в России перевозятся автотранспортом. Решение в перспективе – высокоавтоматизированный роботизированный транспорт, но он появится не сегодня, а дефицит водителей есть уже сейчас", – рассказал он Москве 24.

Автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что это временная тенденция.

"На мой взгляд, ничего не изменится: зумеры повзрослеют, у них появятся дети, надобность и нужда в водительских правах. Вариантов, зачем им садиться за руль, очень много: например, ради подработки в такси. Дети всегда чего-то боятся, а потом взрослеют, так что эта информация сиюминутная, не более того", – считает он.

По мнению эксперта, полностью отказаться от частных машин мир не сможет, а значит, радикальных перемен ждать не стоит.

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский отметил, что, если человек боится сесть за руль, ему важно проработать уверенность в себе, причем лучшим способом для этого является спорт.

"Он помогает накачать мышцы, сформировать скорость, реакцию и выносливость, а общее повышение самооценки будет способствовать тому, что человек с большей уверенностью сядет за руль. Это самая лучшая форма преодоления тревожности", – пояснил специалист.

Зберовский уверен, что на сегодняшний день действительно нет острой необходимости получать водительские права. Мир трансформируется: активно развиваются общественный транспорт и логистические сервисы, из‑за чего потребность в личном автомобиле снижается.

"Однако в представлении о классическом брутальном мужчине у многих все еще заложен образ того, что он должен сам водить машину или мотоцикл. С точки зрения выстраивания отношений и самоидентификации это полезно, но базово современное поколение зумеров выросло в ситуации, когда мамы чересчур боялись за них и заботились. Многие росли либо в неполных семьях, либо без братьев и сестер, и родители проявляли повышенную тревожность. Поэтому зумеры более пугливы, осторожны и менее рискованны, и машина воспринимается ими как зона риска, бесконечный набор сложностей. Любой выезд на дорогу – это конфликтная ситуация: подрезали, посигналили, не так перестроились, нагрубили. А мамы воспитывали зумеров в стремлении избегать конфликтов, но на дороге этого не обойдешь. Это фактор негатива, и, когда мужчину на дороге ругают, он теряет авторитет перед девушкой, которая сидит рядом, а вылезать и выяснять со всеми отношения зумеры не станут. Поэтому уменьшение их количества за рулем – закономерный процесс", – подчеркнул психолог.

В начале XX века общество тревожилось из‑за того, что мужчины все реже осваивали верховую езду: многие опасались, что это подорвет представления о мужественности. Однако страхи не оправдались: на смену лошадям пришли автомобили, и со временем именно владение машиной стало одним из символов мужественности. В будущем критерии этого понятия вновь трансформируются, поэтому нынешние перемены не стоит воспринимать как проблему, заключил Зберовский.