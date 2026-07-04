Из-за чего люди предпочитают общаться с ИИ вместо врачей

Нейросети «приветливы» и создают комфортную благоприятную картину, в то время как рекомендации врачей нередко вызывают протест.

Для людей со сниженной критикой подобная коммуникация с компьютером опасна, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артём Гилёв.

«Простота, доступность и приветливость ИИ создают ощущение, что всё хорошо и гораздо приятнее, чем с доктором. Доктор говорит, что надо обязательно принимать таблетки, больной не хочет, а ИИ говорит, что «всё нормально, всё решим». Человеку всегда хочется быть в своей парадигме, а врач может действовать согласно рекомендациям, что вызывает протест. Особенно если у пациента критика снижена. Если у человека критика в норме, если человек здоров, никакая нейросеть не сможет довести его до неправильных поступков».

Ранее психотерапевт Амина Назаралиева констатировала снижение спроса на услуги психологов из-за ИИ. Люди стали чаще обращаться к нейросетям за советами.