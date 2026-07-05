Специалист рассказал, как с возрастом меняется сексуальность мужчин

Распространённый стереотип о мужчинах гласит, что «им только одно и надо». Слов нет, секс и в самом деле играет в жизни сильного пола значительную роль. Однако никак не главенствующую. И с годами на первый план обычно выходят всё же иные потребности. Так как же меняется мужская сексуальность с возрастом?

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20–30 лет

Период, когда игра гормонов и в самом деле во многом управляет сильным полом. И своих спутниц мужчина выбирает именно под её воздействием. В эту пору сильным полом по большей части ценятся яркая внешность и длинные ноги. Девушка, которую выбирает мужчина в этом возрасте, воспринимается как способ самоутверждения.

В этом возрасте сильный пол склонен к романтическим поступкам – примчаться на другой конец города, чтобы просто одним глазком взглянуть на любимую, всю ночь простоять под окнами и т.д. Но за всем этим, по большому счёту, стоит желание секса. И все романтические сумасбродства и красивые жесты – по сути лишь способ его добиться.

При этом мужчина в постели редко задумывается о комфорте самой избранницы.

В семье такой мужчина львиную долю энергии тратит на борьбу за лидерство. Что частенько и является главной причиной конфликтов в молодых семьях. Правда, всё та же игра гормонов позволяет очень быстро сводить на нет любой конфликт. На долгие обиды у молодого мужчины просто нет времени и сил. А потому в этот период он довольно сговорчив.

30–40 лет

Для большинства мужчин в 30 лет начинается новый этап в жизни.

Уровень тестостерона, хоть и незначительно, но всё же начинает снижаться. Начиная с 30 лет уровень гормона тестостерона падает в год на 1 – 2 процента. Поэтому постоянная потребность в сексе слегка сдаёт свои позиции.

На первый план выходят иные ценности, о которых вчера даже и задумываться-то не хотелось – цель в жизни, серьёзные отношения, планы на будущее.

В отношениях мужчина становится консервативнее. Внешность избранницы начинает играть менее значительную роль. Куда важнее её интересы, поведение, жизненные ценности, круг общения, наконец. В первую очередь привлекают женщины, с которыми интересно. У мужчин в этом возрасте вырастает потребность общения.

На постельные утехи порой не остаётся ни сил, ни времени. На этом бурном этапе мужской жизни секс, как уверяют специалисты, начинает выполнять прагматическую функцию. Очень часто он используется просто для снятия напряжения.

40–50 лет

По данным Альфреда Кинси, большая часть мужчин после 40 лет утрачивают возможность повторных половых актов. Оно и понятно – уровень тестостерона продолжает идти на спад. Но секс сам по себе для многих представителей сильного пола всё равно остаётся одним из способов самоутверждения. Правда, на первый план выходит не количество, а качество секса.

И в этом плане сильный пол становится значительно избирательнее, чем 20 лет назад.

Мужчина уже склонен определять, стоит та или иная женщина затрат – причём не только материальных, но и психологических, и душевных в том числе.

По данным исследователей, чем успешнее и благополучнее мужчина после 45 лет, тем меньше он склонен менять партнёрш.

Женщина может обладать сексуальной внешностью, но мужчина не задержится с ней надолго из-за отсутствия родства душ.

В отношениях на первое место выходит уже даже не столько потребность в общении, сколько потребность психологического комфорта. Важно, чтобы с выбранной женщиной было удобно, хорошо и спокойно.

При этом 40-летнему мужчине хочется уже большего внимания к себе. Многие женщины застревают на стадии этих романтически-сексуальных отношений, когда мужчина должен всё время вокруг неё виться.

Но когда мужчине 40 лет, он начинает хотеть, чтобы вокруг него уже тоже вились. Мужчина с годами вообще требует всё большего внимания к себе.

И 40-летний мужчина выбирает женщину с которой ему комфортно. Именно отсутствие этого психологического комфорта, а вовсе не игра гормонов, и становится причиной измен большинства мужчины после 40.

50–60 лет

Мужчина после 50, по словам специалистов, не скрывает, что ему хочется пожить другой жизнью. В психологии даже существует специальный термин «состояние очевидности близкого конца».

Как мы уже говорили, после 50 мужчина становится более решительным. Он понимает, что нечего тратить жизнь на нестоящие вещи, размениваться на ерунду, и начинает заниматься тем, что ему по-настоящему интересно. Отношения с женщинами мужчина в этом возрасте выстраивает соответствующим образом. И если его в существующих семейных отношениях что-то не устраивает, он может отважиться на разрыв.

Он уже может себе позволить выстраивать отношения именно с той женщиной, которая его интересует. По молодости он ещё может опасаться этого – всё-таки существуют связи, которые страшно рвать. Человек после 50 уже более смел. Иногда даже чрезмерно.

Если 50-летний мужчина отваживается на измену, то делает это открыто и не таясь. Если влюбляется, то с головой и наотмашь.

В отношениях для мужчины после 50 на первый план выходит душевная, психологическая близость. Ему нужна женщина, с которой можно сидеть рядом и молчать, с которой надёжно и тепло.

Но это не значит, что сексуальная сторона жизни утрачивает для сильного пола свою привлекательность. У мужчин, как уверяют специалисты, не существует чёткого возрастного барьера, как у женщин, когда в организме начинаются определённые гормональные перестройки.

Существующие же лекарственные препараты позволяют бороться с большей частью возникающих постельных проблем. При наличии у мужчины желания и нормальной сексуальной стимуляции они действительно оказываются эффективными.

«Возраст, безусловно, снижает сексуальный потенциал. Никто не будет спорить с тем, что желание в 20 и в 70 – это очень разные истории», – объясняет известный сексолог Евгений Кульгавчук.

И тут многое зависит от самой женщины. Если в 20-летнем возрасте мужчине нужно было прикладывать усилия, чтобы пробудить в ней страсть, то после 50 уже женщине нужно уметь вдохновить и поддержать своего избранника. Ну и, разумеется, ей должно хватать такта и ума, чтобы не фиксировать ни своё внимание, ни внимание мужчины на возможных неудачах. В противном случае они будут только усугубляться, что может привести мужчину к серьёзному стрессу и неверию в свои силы.

Если же рядом с мужчиной окажется близкая и понимающая женщина, то сексуальные проблемы, скорее всего, ещё очень долго будут обходить его стороной.

Имейте в виду

Уровень тестостерона у мужчин меняется не только с возрастом, но и колеблется в течение суток.

С 6.00 до 8.00. Время пика сексуальной активности. Правда, к длительным ласкам в это время он не расположен. Мужчину больше привлекает быстрый секс, чтобы взбодриться перед новым днём.

Время пика сексуальной активности. Правда, к длительным ласкам в это время он не расположен. Мужчину больше привлекает быстрый секс, чтобы взбодриться перед новым днём. С 8.00 до 10.00. Уровень тестостерона снизился и вошёл в норму. Поэтому расшевелить мужчину в это время довольно сложно. Он настроен на рабочий лад.

Уровень тестостерона снизился и вошёл в норму. Поэтому расшевелить мужчину в это время довольно сложно. Он настроен на рабочий лад. С 10.00 до 12.00. В этот период мужчина больше склонен к мыслительной активности, нежели сексуальной.

В этот период мужчина больше склонен к мыслительной активности, нежели сексуальной. С 12.00 до 14.00. У мужчины «гормоны радости» на максимуме, что способствует возникновению его игривого настроения.

У мужчины «гормоны радости» на максимуме, что способствует возникновению его игривого настроения. С 14.00 до 16.00. Уровень тестостерона начинает снижаться. Однако если женщина сама проявит инициативу, то, скорее всего, её вряд ли отвергнут.

Уровень тестостерона начинает снижаться. Однако если женщина сама проявит инициативу, то, скорее всего, её вряд ли отвергнут. С 16.00 до 18.00. Секс используется как способ сбросить плохое настроение и усталость, а потому будет не слишком длительным.

Секс используется как способ сбросить плохое настроение и усталость, а потому будет не слишком длительным. С 18.00 до 20.00. В принципе мужчина более нацелен на отдых. Но и от постельных радостей тоже не откажется.

В принципе мужчина более нацелен на отдых. Но и от постельных радостей тоже не откажется. С 20.00 до 0.00 Мужчина готов к продолжительному сексу, который поможет сбросить остатки отрицательной энергии.

Мужчина готов к продолжительному сексу, который поможет сбросить остатки отрицательной энергии. С 0.00 до 6.00. Время крепкого мужского сна, во время которого его лучше не трогать.

Помимо суточных колебаний, уровень тестостерона в крови имеет ещё и сезонные. Его уровень возрастает весной, а пик приходится на июнь. Начиная с июля уровень тестостерона постепенно снижается и наименьшего значения достигает к середине сентября.