Психолог объяснил суть феномена «интуитивная неприязнь»

Чувства могут сигнализировать об «опасности» и «скользкости» нового человека.

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Негативные реакции исходят из бессознательного и основаны на опыте, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Этот феномен называется интуитивная неприязнь. Очень важно прислушиваться к себе, потому что это голос нашего бессознательного. Мы можем человека вообще не знать, можем просто на него смотреть или знать его поверхностно. И этот человек проявляет себя положительно, он может всем нравиться. Но мы по какой-то причине начинаем чувствовать в его сторону неприязнь. Когда такой человек появляется в нашем поле, я советую прислушиваться. Первое — наше бессознательное считывает этого человека как чужого. У нас есть такой закон, когда мы за долю секунды определяем — наш или не наш. Бессознательное считывает человека как гипотетически опасного для нас, даже если он ничего плохого не сделал и никак негативно себя не проявляет. Например, за улыбкой, которую человек показывает, может скрываться скользкость, сплетничество. Он может быть опасен для окружения. Второе — в нашем подсознании есть опыт, который связан с человеком, похожим на этого. Есть вероятность, что далеко в детстве вы проживали события, связанные с образом такого человека, и этот образ навсегда стал негативным».

Ранее Соловьёва отметила важность «автономии друг от друга» в отношениях. По её словам, естественная сепарация и самостоятельность должны быть их залогом.