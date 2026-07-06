Что нужно для счастья, по мнению интернет-пользователей

Увлечение «дофаминовыми» букетами переросло в более глобальный тренд. Теперь пользователи соцсетей называют «дофаминовым» буквально все — от еды и одежды до домашнего декора.

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Не так давно ленты соцсетей были переполнены фотографиями ярких цветочных композиций, якобы созданных для мгновенного поднятия настроения. Завоевав себе место во флористике, «дофаминовое» проникло и в мир моды.

«Дофаминовая стимуляция дает возможность испытать яркие эмоции прямо сейчас. Это так называемый эффект красной помады, — пояснила в беседе с "Вечерней Москвой" кандидат биологических наук, руководитель Центра психологии и развития Екатерина Трофимова. — Когда все кажется сложным и запутанным, яркая помада не решит проблем, но поможет поднять настроение и создать ощущение, что все будет хорошо. Получается, ты хоть в чем-то можешь повлиять на свою жизнь».

Понятие dopamine dressing возникло до того, как стало одним из модных терминов современности. Еще в середине XX века психологи исследовали, как цвет влияет на эмоции. Впоследствии эту идею взяли на вооружение дизайнеры интерьеров, художники и специалисты модной индустрии.

Сегодня видеоролики с хэштегами dopamine dressing или dopamine fashion (что означает — дофаминовый стиль одежды или дофаминовая мода) набирают десятки миллионов просмотров. Модники выбирают яркие наряды не только для вечеринок, но и для повседневной жизни. Идея проста: если с помощью одежды можно немного улучшить настроение — себе и окружающим — то почему бы этим не воспользоваться?

«Проблема в том, что дофаминовая стимуляция со временем требует повышения дозы: то, что радовало вчера, сегодня уже не приносит удовольствия, и красной помады становится недостаточно, — добавила Екатерина Трофимова. — Из-за этого люди покупают ненужные вещи, а потом разочаровываются: вслед за эмоциональным подъемом приходит спад. При этом выброс дофамина чаще случается не при получении покупки, а в момент предвкушения — когда наполняешь корзину и нажимаешь "заказать" или "оплатить". Получив товары, человек нередко понимает, что хотел не их, а ощущения радости и хоть какого-то контроля над жизнью. Все это может перерасти в зависимое поведение».

Эксперт также отметила, что дофаминовые поступки стоит воспринимать как инструмент, чтобы сделать жизнь ярче, а не как самоцель. Важно уделять время близким, друзьям, хобби и работе. Небольшие «усилители» уместны как элемент будней, но если весь день строится вокруг дофаминовых радостей — это подмена настоящей жизни, добавила Екатерина Трефилова.

Прямая речь

Ольга Глухова, маркетолог, бренд-менеджер:

«Когда появляется новый тренд или термин, его начинают активно использовать везде, и зачастую это неоправданно. Давайте для начала разберемся с термином "дофамин". Дофамином принято называть гормон удовольствия, но на самом деле это нейромедиатор, который отвечает не только за удовольствие, но и за мотивацию. Соответственно, маркетологи, используя его в продвижении, мотивируют нас к получению удовольствия. Но получишь ли истинное удовольствие от некачественного товара — это другой вопрос».

Другие тренды

Машина времени

Тренд «2026 — это новый 2016» покорил огромную аудиторию: пользователи делились архивными снимками, снова носили чокеры и скинни-джинсы, доставали свои старые телефоны ради «зернистых» кадров. В соцсетях выкладывали старые аватарки, возвращались к хитам десятилетней давности и с ностальгией вспоминали прошлое.

ИИ повсюду

Еще один тренд — нейросети. Их пускают в ход повсюду: чтобы создавать картинки, видео и тексты. С одной стороны, это по-настоящему практичный помощник: с ним можно разом сбросить с плеч ворох рутинных задач. С другой — на просторах ленты все чаще мелькает «брейнрот-контент»: ролики без намека на логику, пускай и забавные.

Воспоминания на всю жизнь

Еще один популярный тренд — использование «коробки воспоминаний». Пользователи снимают трогательные видео, демонстрируя свои коробочки с ценными мелочами под ностальгические песни прошлых лет. В этих коробках живут маленькие хранители памяти — билеты, открытки, записки, сувениры: собранные вместе, они бережно хранят эмоции и атмосферу значимых событий.

Не просто фильм

После выхода фильма о Майкле Джексоне соцсети накрыла волна «джексономании». Пользователи не просто пересматривают старые клипы — они активно включают наследие поп-короля в свой контент. В соцсетях то и дело появляются ролики под культовые треки Джексона: кто-то старательно разучивает фирменные движения из Beat It или лунную походку, кто-то стилизует образы, добавляя в повседневный лук белые носки, шляпу или ту самую перчатку — и ловит дух эпохи. Растет интерес и к личности артиста: зрители погружаются в документальные фильмы, собирают любопытные факты из биографии.