Служба занятости Москвы в июле проведет бесплатные тренинги для горожан

В центрах "Моя карьера" и "Моя работа" в июле пройдут бесплатные образовательные программы, направленные на развитие навыков, необходимых для трудоустройства, карьерного роста и запуска собственного бизнеса. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, успех сегодня зависит не только от профессиональных знаний, но и от умения адаптироваться к рынку труда, выстраивать личный бренд и уверенно проходить собеседования. По его словам, такие программы помогают москвичам становиться востребованными специалистами и грамотно презентовать свой опыт.

Центр "Моя карьера": вебинары и тренинги

В специализированном центре занятости "Моя карьера" (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) в июле пройдут тренинги по личной эффективности, правовой грамотности и предпринимательству.

7 июля состоится вебинар "Трудовой договор или договор ГПХ". Участникам расскажут об особенностях трудовых отношений, социальных гарантиях, различиях между трудовым договором и договором гражданско-правового характера (ГПХ), а также разберут вопросы переквалификации ГПХ в трудовые отношения.

9 июля стартует серия еженедельных вебинаров "Коучинг для москвичей". В рамках программы пройдет вебинар "Коучинг и его основные принципы", 16 июля состоится "Мастер-класс: живой пример коуч-сессии", а 23 июля – повтор вебинара "Коучинг и его основные принципы". Наставники помогут участникам составить план поиска работы и проработать карьерные вопросы. Программа рассчитана на людей старшего возраста и мам после декрета.

17 июля пройдет тренинг "Тайм-менеджмент. Расстановка приоритетов", а 21 июля – "Тайм-менеджмент. Планирование".

27 июля состоятся сразу два мероприятия. На вебинаре "Нейросети без границ" участники узнают о современных технологиях и научатся формулировать запросы для работы с текстом, видео и аудио. В тот же день пройдет тренинг "Формула продающего резюме", где расскажут, как составлять эффективное резюме и адаптировать его под вакансии.

28 июля состоится интерактивная игра "Слово в слово", направленная на развитие навыков аргументации и уверенного общения.

29 июля запланирован тренинг "Ораторское искусство для предпринимателей", а 31 июля пройдет тренинг "Самопрезентация", где участников научат уверенно рассказывать о своих достижениях и сильных сторонах.

Центр "Моя работа": предпринимательство и бизнес-навыки

Во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке (дом 48) в июле пройдут бесплатные тренинги по предпринимательству.

По понедельникам проводится тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?". Участники вместе с экспертами изучают, где искать идеи для бизнеса, как их оценивать и проводить SWOT-анализ проектов.

По средам проходят групповые консультации по организации собственного дела. Разбираются формы ведения бизнеса – самозанятость, ИП и ООО – и их особенности от правовых аспектов до дополнительных возможностей.

По пятницам организован тренинг "Бизнес-план самозанятого за один день". Участники учатся рассчитывать доходы и расходы, оценивать риски и определять ключевые показатели эффективности.

7 и 21 июля состоится тренинг "Семь анализов бизнеса", где разбираются рынок, аудитория, конкуренты и формирование уникального торгового предложения. 8 и 22 июля пройдут встречи клуба "Я – предприниматель", на которых участники презентуют проекты, получают разбор и обмениваются опытом.

8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится встреча "Мама в онлайне", посвященная балансу семьи и работы и финансовой грамотности детей. 9 июля пройдет бизнес-игра "Во весь голос", направленная на развитие личного бренда и стратегии профессионального развития.

13 и 27 июля состоится тест "Узнай, какой ты предприниматель" и персональные консультации карьерных экспертов. 14 июля и 28 июля пройдет вебинар "Самозанятость: инструкция к применению" о правовых аспектах и возможностях этого формата работы.

16 июля состоится бизнес-игра "Стартап", а также тренинг "От фриланса к предпринимательству: как превратить профессию в бизнес". 20 июля пройдет открытый отбор автонянь, водителей-сопровождающих и семейных водителей.

23 июля состоится бизнес-игра "Результат дороже денег" и тренинг по кибербезопасности "Как не угодить в ловушку мошенников". 30 июля пройдет бизнес-игра "Эмоциональный интеллект", направленная на развитие навыков коммуникации и управления эмоциями.

Ранее стало известно, что участниками обучающих программ ресурсного центра "Мосволонтер" стали уже 120 тысяч жителей столицы и других регионов России. За все время "Мосволонтер" подготовил больше 40 курсов и тренингов, а также 54 методических пособия. К занятиям могут присоединиться как новички, так и опытные волонтеры, которые хотят повысить уровень своих компетенций.