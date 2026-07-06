Ученые выяснили, почему дорога в офис так раздражает

Группа исследователей под руководством Джейка Гейла из Школы бизнеса Келли при Университете Индианы поставила под сомнение устоявшееся мнение о том, что стресс от дороги на работу не влияет на поведение в офисе. Оказалось, что накопленное раздражение, возникающие во время утренних поездок за рулем, напрямую сказываются на климате в коллективе. Статья опубликована в Journal of Applied Psychology.

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Как стресс приводит к конфликтам

В ходе 15-дневного эксперимента с участием более 80 сотрудников, работающих полный день, ученые фиксировали эмоциональное состояние респондентов до и после работы, а также отслеживали их взаимодействие с коллегами. Ключевым выводом стало то, что чувство раздражительности, вызванное дорожными мелочами — резким торможением впереди идущей машины, или плохой погодой, — не исчезает на пороге офиса. Оно накапливается и часто выплескивается на окружающих. При этом сам человек далеко не всегда осознает истинную причину своей вспыльчивости.

«В научной литературе до сих пор не было четкого объяснения, почему люди ведут себя подобным образом. Мы выяснили, что дело в кумулятивном эффекте мелких неприятностей, которые не имеют единой яркой причины, но в сумме создают устойчивый негативный фон», — пояснил Гейл.

Это состояние, которое авторы работы определили как «раздражительность», заставляет сотрудников реагировать на коллег острее, чем того требует ситуация, что ведет к снижению продуктивности и росту напряженности в команде.

Как избежать стресса

Исследование не ограничилось констатацией проблемы. Ученые провели дополнительные эксперименты и предложили простое решение проблемы накопленной раздражительности. Участники, которые перед входом в офис тратили несколько минут на прослушивание спокойной музыки, демонстрировали значительное улучшение настроения, а негативный эффект от поездки за рулем полностью блокировался.

«Мы были удивлены, увидев, насколько даже короткий сеанс расслабляющей музыки улучшает последующие рабочие взаимодействия», — признался Гейл.

По мнению авторов, перерыв на прослушивание музыки помогает вегетативной нервной системе восстановиться после стрессовой ситуации, не давая раздражению перерасти в полноценный конфликт.