Психолог заявил, чем для психики грозит злоупотребление ИИ

Чрезмерное взаимодействие с искусственным интеллектом (ИИ) при полном отсутствии живого контакта может стать катализатором для развития психических заболеваний. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил психолог Андрей Зберовский.

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При постоянном контакте с цифровым собеседником у человека начинают деградировать навыки коммуникации с настоящими людьми. Кроме того, начинает появляться зависимость от виртуального общения, а сам человек адаптируется к комфортному диалогу.

«У совершенно психически здоровых людей все равно могут быть скрытые формы патологий, например биполярного расстройства, шизофрении, депрессии, неврозов или других недугов. Человек может на протяжении всей жизни не знать о них», – отметил Зберовский.

При постоянной коммуникации с ИИ у человека также может развиться паранойя. Например, ему может казаться, что за ним следят все, включая электронные приборы, так как общение с нейросетью подтолкнуло его к этой мысли.

Использование подобных технологий должно быть умеренным, резюмировал специалист. Также он рекомендовал не обращаться к ИИ за помощью при решении духовных вопросов или при проблемах в личных отношениях.

Ранее филолог-культуролог Николай Жаринов в беседе с Москвой 24 заявлял, что литература, созданная искусственным интеллектом, может составить конкуренцию авторам романов и детективов. Дело в том, что выпуск таких книг прямо направлен на извлечение прибыли, а ИИ способен создавать тексты значительно быстрее и дешевле человека.

В это же время нейросети не смогут повторить успех писателя Льва Толстого или даже современных крупных авторов, так как ИИ лишен сознания и действует по заданной траектории, не выходя за ее пределы. Эксперт уверен, что профессия писателя не исчезнет, но трансформируется и станет более элитарной.