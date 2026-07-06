«Попадают в разные ситуации». Назван идеальный срок для свадьбы

Роза Сябитова рассказала, сколько времени паре необходимо провести вместе перед тем, как заключать официальный брак. В беседе с Life.ru главная сваха страны, чьё агентство успешно работает уже более 25 лет, раскрыла свои принципы построения надёжного семейного союза.

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Телеведущая заявила, что идеальный промежуток между первым свиданием и походом в ЗАГС — ровно год. Она провела параллель с чередованием времён года: за этот срок пара успевает пережить разные жизненные ситуации и пройти основные этапы отношений — от знакомства и взаимной адаптации до помолвки и свадьбы.

«За год люди попадают в разные ситуации, как в разные времена года, и это даёт возможность узнать друг друга получше», — пояснила Сябитова.

Сваха считает, что к сожительству в обществе относятся чересчур критично. По её словам, совместное проживание — закономерный этап в развитии отношений, который не стоит осуждать. При этом она неизменно рекомендует молодым людям регистрировать брак: такой шаг служит важной мерой правовой защиты, особенно для женщин и детей.

Ранее Роза Сябитова рассказала, как проходило её восстановление после операции на руке.