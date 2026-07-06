Психолог объяснил, почему летом важно не только отдыхать, но и работать

Клинический психолог Лариса Верчинова поделилась с «Чемпионатом» причинами, по которым нельзя расслабляться даже летом. Полное отключение мозга на всё лето звучит как мечта, но на практике работает против нас. Мозг, как и тело, теряет форму без нагрузки. После длительного перерыва труднее концентрироваться, сложнее удерживать внимание, мы медленнее включаемся в задачи. Это не лень — это физиология: нейронные связи, которые не используются, ослабевают.

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«Читайте, но не рабочие документы, а то, что интересно. Мозг продолжает работать, строить связи и удерживать концентрацию, даже когда читает художественную литературу или нон-фикшн. Учите что-то новое в лёгком формате: язык по 10 минут в день или онлайн-курс по интересной теме. Новизна — лучший стимул для мозга. Решайте небольшие задачи. Необязательно рабочие — головоломки, стратегические игры, планирование маршрута путешествия. Мозг не различает "работу" и "игру" — он просто остаётся в тонусе».

Главный принцип: летом важен баланс, а не выбор между отдыхом и работой. После длительного перерыва труднее концентрироваться, сложнее удерживать внимание, мы медленнее включаемся в задачи. Это не лень — это физиология: нейронные связи, которые не используются, ослабевают.