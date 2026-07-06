Психолог предупредил о влиянии «семейных денежных установок» в детстве

Финансовая грамотность, приобретённая в сознательном возрасте, не сильно меняет поведение человека.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ёжиков.

«Именно детские семейные денежные установки больше всего влияют на то, как человек поведёт себя в будущем. Обучение финансовой грамотности оказывает очень маленькое влияние во взрослом возрасте. Когда мы в старшей школе или в университете проходим курсы о том, как правильно управлять деньгами, раскладывая их по четырём конвертам, это очень слабо влияет на наши привычки. Довольно логично, что человек видел, как мама копила каждую копейку, и может быть обратное поведение: "Я не верю, что эти деньги навсегда, поэтому лучше я сейчас закрою свои потребности, получу от этого локально гедонистическое удовольствие и дальше буду жить с тем, что есть". И кредитами также любят пользоваться».

Ранее экономист указал на тенденцию россиян создавать «подушку безопасности». Такой подход рационален и свидетельствует о финансовой грамотности населения. В условиях экономической турбулентности необходимо иметь накопления, отметил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.