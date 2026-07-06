Почему заменить умершего человека роботом — плохое решение

В Китае семьям, которые потеряли своих близких людей, предложат роботизированные копии умерших. Механические копии не смогут стать полноценной заменой живому человеку, но они помогут скорбящим людям пережить острый период горя и привыкнуть к новой реальности. Роботов будут обучать на семейных фотографиях, аудио и видео, записях телефонных разговоров, чтобы они смогли добиться внешнего сходства и узнаваемых особенностей поведения умершего человека, пишет «Московский комсомолец». Насколько верна такая «поддержка» в проживании горя от утраты человека, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Андреем Зберовским.

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Имитация человека

По его мнению, замена ушедшего из жизни человека механической копией, какой бы похожей она на него ни была, вряд ли поможет прожить это горе.

«С точки зрения психологии я думаю, что это неправильная история. Конечно, робот может быть максимально похожим — внешне, голосом — и быть в курсе семейных историй, поддерживать разговор на эти темы. Но это все равно, по сути дела, "мумия", имитация человека», — обратил внимание психолог.

Кроме того, по его словам, достаточно сложно представить общение живого человека с роботом — копией его умершего близкого. Даже если как-либо удастся его выстроить, к добру это не приведет.

«Общение с такой механической копией будет мешать социализации человека в его жизни после потери близкого человека. Сколько бы ни длился траур, сколько бы ни длилась депрессия от утраты — жизнь человека идет дальше: его коммуникация с миром, новые знакомства, общение, карьера, работа, учеба, забота о других близких людях. Поэтому нужно, чтобы у человека после ухода из жизни его близкого было расширение круга общения. Связь с таким роботом, наоборот, будет только его сужать», — считает эксперт.

Надо двигаться дальше

Сужение круга общения в этом случае может произойти, если человек будет взаимодействовать только с роботом — копией умершего. В том числе это могут быть и разговоры на темы, связанные с гибелью человека. Во всей этой ситуации живущий будет зацикливаться на этой смерти, и его дальнейшая жизнь будет с трудом пробивать себе дорогу.

«Надо двигаться дальше, к сожалению, так устроен мир. А человеку с роботом, копирующим умершего человека, предлагают застрять в этом моменте», — подчеркнул собеседник «ВМ».

Роботы — копии умерших пока не вышли в массовое производство и вряд ли скоро станут доступны любому желающему. Смерть близкого же может прийти в жизнь человека в любой момент, и нужно уметь проживать это горе.

«После того как наш близкий человек уходит из жизни, нужно продолжать двигаться по тому жизненному плану, который был и до этой трагедии. Необходимо и дальше реализовывать себя в жизни. Каждый из нас использует отведенное ему время для того, чтобы чего-то достичь, и цели бывают разными, например создать семью, воспитать детей, построить карьеру, сделать новые открытия и изобретения и так далее», — перечислил Зберовский.

Он отметил, что все близкие люди человека желают ему добра. Они хотели бы, чтобы он достиг того, чего планировал. Поэтому даже после их смерти нужно и дальше двигаться по своему жизненному пути, добиваясь успехов и достигая желаемых целей, отдав должное тому, кто ушел из жизни.

«Может быть, достичь тех целей, которые при жизни не успел достичь усопший близкий. Так вы проявите заботу о нем и любовь к нему. Человеческая жизнь — это деятельность, путь, на котором нужно не останавливаться и достигать целей, которые улучшают мир. Концентрация на действии, достижении и постановке новых целей — это один из лучших способов преодоления депрессии после ухода человека из жизни», — заключил психолог.

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