Сексолог предупредил о последствиях отсутствия поцелуев в паре

Отсутствие поцелуев в отношениях может приводить к снижению самооценки, внутренним конфликтам и даже изменам. Об этом рассказал клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с «Абзацем».

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По словам специалиста, человек, которого не целуют, постепенно начинает чувствовать себя менее желанным и привлекательным. Это отражается на самоощущении и эмоциональном состоянии.

«Жизнь человека, которого не целуют, грустна и безрадостна. Поцелуи – это не только про романтику и кино. Это про телесное подтверждение: "Ты мне близок, ты мне приятен". Когда этого нет, человек может чувствовать себя менее желанным и живым», — отметил психолог.

Особенно остро ситуация проявляется в парах, где внешне отношения сохраняются, но эмоциональная и физическая близость постепенно исчезает. По словам специалиста, в таких случаях партнеры могут жить вместе скорее по привычке, становясь «соседями по коммунальной квартире».

Психолог подчеркнул, что отсутствие поцелуев часто связано не только со снижением страсти, но и с эмоциональной дистанцией между партнерами.

«У обделенного поцелуями человека могут появляться мысли, что с ним что-то не так. Растет тревожность, раздражительность, обида на партнера. Иногда человек начинает искать подтверждение своей привлекательности на стороне», — добавил эксперт.

Он отметил, что на первый взгляд поцелуи могут казаться незначительной деталью, однако именно из таких мелочей часто складывается эмоциональная устойчивость отношений.