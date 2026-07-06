Эксперт объяснил, почему месть сначала работает, а потом — нет

«Подождите, я вам ещё покажу» — фраза, знакомая каждому. Ее произносят после увольнения, развода, предательства, публичного унижения. И нередко именно она становится точкой отсчета для серьезного успеха. Человек, которому сказали «ты ни на что не способен», вдруг начинает строить бизнес, худеть, бегать марафоны, писать книги — и достигает впечатляющих результатов. Но что происходит, когда обида остывает, а цель достигнута? И насколько устойчиво это топливо?

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Эту проблему RuNews24.ru прокомментировала Лариса Верчинова, клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик Центра Lariss. Обида — это энергия. Когда человека унижают, отвергают или недооценивают, в нем активируется мощный эмоциональный заряд. Психика ищет способ восстановить нарушенный баланс — и достижение становится самым социально приемлемым способом это сделать.

«"Я докажу" переводит боль в действие, — объясняет Лариса Верчинова. — Вместо того чтобы зависнуть в обиде, человек строит, создает, двигается вперед. Это работает — и нередко приводит к реальным результатам».

История знает немало примеров, когда именно желание доказать что-то конкретному человеку или миру становилось стартом серьезного успеха. В психологии это связано с механизмом реактивного сопротивления: когда нам говорят «ты не сможешь», часть психики автоматически активирует желание опровергнуть это. Сильнее всего — у людей с высокой потребностью в автономии и признании.

Но у этого топлива есть серьезный недостаток: оно недолговечно. Месть как мотивация работает хорошо на старте: она острая, эмоционально заряженная, создает четкий образ врага и цели. Однако у нее есть структурный изъян: цель внешняя. Человек строит не то, чего хочет он, а то, что докажет что-то другому. Это означает, что его движение зависит от того, жив ли этот «другой» в его голове как судья. Пока обида свежа — энергия есть. Когда она остывает или цель достигнута — топливо заканчивается.

«Это как двигатель, который работает на адреналине, — комментирует психолог. — Он мощный, резкий, дает быстрый разгон. Но он не рассчитан на долгую дистанцию. Если вовремя не переключиться на другой источник энергии, вы заглохнете на полпути».

Особенно тяжелый момент наступает, когда месть свершилась — и об этом почти не говорят. Человек добился успеха, доказал, победил. И вдруг обнаруживает внутри пустоту. Потому что цель была не в успехе — цель была в том, чтобы бывший начальник это увидел. Или партнер пожалел. Или насмешники замолчали. Когда это происходит — или не происходит, потому что «судья» давно забыл об этом человеке, — смысл движения исчезает. Психологи называют это «победой без награды». Человек получил результат, но не получил того, чего на самом деле хотел — признания, принятия, восстановления самооценки.

«Потому что это невозможно получить извне, — подчеркивает Лариса Верчинова. — Внешний успех не закрывает внутреннюю рану. Именно поэтому после "мести" нередко наступает депрессия, апатия или ощущение бессмысленности — даже у объективно успешных людей».

Что же делать с этим топливом? Использовать — но осознанно. Обида как стартовый импульс вполне работает. Проблема возникает, когда она остается единственным двигателем. Задача — в процессе движения найти собственный смысл, независимый от «судьи». Не «я строю бизнес, чтобы доказать бывшему», а «я строю бизнес, потому что мне это важно и интересно». Не «я худею, чтобы все обзавидовались», а «я хочу быть здоровым и сильным для себя». Не «я стану знаменитым, чтобы они пожалели», а «я реализую свой талант, потому что это мое призвание». Переход от внешней мотивации к внутренней — ключевой момент. Это не быстро и не просто. Но именно те, кто совершает этот переход, продолжают двигаться после того, как месть свершилась — или стала неактуальной.

Месть может стать мощным пинком вперед. Она дает энергию, ясность и фокус. Но если вы не найдете внутри себя другой смысл — вы рискуете оказаться у финишной черты с пустыми руками и разбитым сердцем. Обида может стать хорошим стартом. Плохим финансовым планом на всю жизнь — почти всегда. Поэтому, если вы сейчас двигаетесь к цели из чувства «я всем докажу», спросите себя: а что останется, когда все уже увидят? Будет ли вам интересно жить дальше? И есть ли у вас то, ради чего вы готовы идти вперед — даже если никто не смотрит?