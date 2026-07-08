Сексолог рассказал о набирающем популярность необычном фетише

Сексолог Несса Купер рассказала, что среди пользователей порносайтов растет интерес к водолазному фетишу. В чем заключается этот тренд, она объяснила изданию Metro.

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По словам Купер, водолазный фетиш может включать в себя сексуальный интерес к нахождению под водой или ощущению материала водолазного костюма на теле.

«Есть люди, которым просто нравятся вещи и одежда, связанные с дайвингом, и у некоторых это становится фетишем, поскольку резина, силикон и неопрен вызывают возбуждение», — объяснила сексолог.

Она добавила, что инструментом для эротических игр также могут становиться водолазные маски и кислородные баллоны. Она пояснила, что их использование меняет то, как организм усваивает кислород. Это вызывает головокружение, которое иногда ассоциируется с возбуждением.

«Некоторые люди специально покупают маски для дайвинга для игр с дыханием», — заявила она.

Сексолог также предупредила, что этот фетиш может быть опасен. Водолазные костюмы часто вызывают раздражения на коже, а задержка дыхания и нехватка кислорода могут быть смертельно опасны.

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