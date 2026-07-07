Специалист посоветовал правило для комфортных отношений

Психолог Грекова: Для идеального общения партнеров нужно правило «20 минут тишины»
Когда партнер становится практически единственным человеком, с которым вы регулярно общаетесь, даже самые близкие отношения могут начать утомлять. О том, как не перегружать любимого человека постоянным общением, рассказала клинический психолог Ирина Грекова. По ее словам, нужно создать правило «20 минут тишины».
Она отметила, что подобная ситуация нередко возникает, если большую часть времени человек проводит исключительно со своей второй половинкой. В таком случае стоит чаще общаться с друзьями и коллегами, уделять время тренировкам, хобби и другим занятиям. Это поможет сохранить личное пространство, избежать эмоционального перенасыщения и даст новые темы для разговоров.
Грекова также добавила, что важно учитывать состояние партнера. Если человек возвращается домой после тяжелого рабочего дня, а его сразу начинают загружать большим объемом информации, это может вызвать раздражение. После работы многим необходимо немного времени, чтобы отдохнуть, восстановиться и только затем быть готовыми к общению.
«Поэтому создайте правило "20 минут тишины", когда пришедший с работы может в тишине разуться, принять душ, переодеться и уже расслабленно сесть за стол, чтобы поужинать с вами или попить чай и при этом уже спокойно воспринимать информацию и делиться своей», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.
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