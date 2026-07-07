Специалист посоветовал правило для комфортных отношений

Когда партнер становится практически единственным человеком, с которым вы регулярно общаетесь, даже самые близкие отношения могут начать утомлять. О том, как не перегружать любимого человека постоянным общением, рассказала клинический психолог Ирина Грекова. По ее словам, нужно создать правило «20 минут тишины».

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Она отметила, что подобная ситуация нередко возникает, если большую часть времени человек проводит исключительно со своей второй половинкой. В таком случае стоит чаще общаться с друзьями и коллегами, уделять время тренировкам, хобби и другим занятиям. Это поможет сохранить личное пространство, избежать эмоционального перенасыщения и даст новые темы для разговоров.

Грекова также добавила, что важно учитывать состояние партнера. Если человек возвращается домой после тяжелого рабочего дня, а его сразу начинают загружать большим объемом информации, это может вызвать раздражение. После работы многим необходимо немного времени, чтобы отдохнуть, восстановиться и только затем быть готовыми к общению.

«Поэтому создайте правило "20 минут тишины", когда пришедший с работы может в тишине разуться, принять душ, переодеться и уже расслабленно сесть за стол, чтобы поужинать с вами или попить чай и при этом уже спокойно воспринимать информацию и делиться своей», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

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