Почему зумеры борются с выгоранием при помощи безделья

Американские зумеры начали практиковать осознанное безделье, сообщили СМИ. С чем связана тенденция и какое влияние она оказывает на жизнь, разбиралась Москва 24.

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Дела на паузе

Бесплатные клубы отдыха для выгоревших зумеров и миллениалов набирают популярность в Нью-Йорке: участники располагаются на пледах в парке, чтобы бездельничать, сообщило издание The New York Post.

Кроме того, что в течение двух часов участники слушают медитации и выполняют дыхательные упражнения, какое-то время они просто молча лежат. Если в начале подобные встречи собирали по 40 участников, то спустя месяц к ним присоединились более 700 человек.

Одна из посетительниц Роуз Мун призналась журналистам, что подобные практики помогли ей осознать, насколько сложно в городской среде замедлиться и жить настоящим. По ее словам, постоянная продуктивность стала настолько привычной, что многие молодые люди даже не знают, как ее "отключить".

«Наше поколение настолько измотано, что нам действительно нужно научиться правильно отдыхать».

Автор идеи Маалия Симоне рассказала журналистам, что многие жители Нью-Йорка понимают под восстановлением, например, сон, походы в спа-центры и курортные поездки. Однако, по ее словам, иногда достаточно выкроить в расписании хотя бы 5 минут на осознанное ничегонеделание. Например, перед важными встречами или после окончания рабочего дня.

Ранее в Сети набрал популярность челлендж "сырая скука" (Raw Dogging Boredom), в рамках которого нужно погружаться в полную тишину на 15 минут, отказавшись от любых отвлекающих факторов вроде гаджетов и книг. При этом некоторые пользователи признались, что проводили в таком формате целые сутки. По словам практикующих, это помогает снизить уровень тревоги и очистить голову для новых идей.

«Коллективный манифест против продуктивности»

Столкнувшись с беспрецедентным уровнем стимуляции, адаптированный к информационному голоду человеческий мозг оказался в состоянии перегрузки. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, люди постоянно держат симпатическую нервную систему в состоянии активности, тем самым перегружая префронтальную кору кортизолом и адреналином. При этом механизмы торможения и восстановления оказываются полностью истощены.

«Зумеры, выросшие в цифровом ландшафте с его бездонным колодцем дешевого дофамина, первыми ощутили предел прочности человеческой психики. Создание подобных клубов ничегонеделания – это коллективный манифест против диктата продуктивности», – подчеркнул эксперт.

С точки зрения нейрофизиологии то, что со стороны выглядит как праздность, на самом деле является процессом сложнейшей внутренней реставрации. Без внешних стимулов мозг отключает сеть выявления значимости и включает режим пассивной работы, объяснил эксперт.

«Именно в этом режиме мозг раскладывает по полочкам накопленный опыт. Также структурирует память, архивирует стрессовые воспоминания и генерирует инсайты. Одновременно активируется парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Пульс становится реже, падает уровень стрессового воспаления, и миндалевидное тело перестает посылать сигналы тревоги».

Однако данный подход имеет и побочные эффекты. Внезапное замедление может стать спусковым крючком для тех, кто и так склонен к тревожности, отметил специалист.

«В клинической практике часто наблюдается феномен "тишины, которая кричит". Когда внешний шум затихает, весь вытесненный ментальный груз (тревожные мысли, экзистенциальные вопросы, подавленные эмоции) лавиной обрушивается на сознание. Человек, пришедший расслабиться на плед, может столкнуться с паникой. Его нервная система разучилась находиться в тишине и интерпретирует отсутствие стимулов как угрозу», – предупредил Евстигнеев.

Также существует риск, что ничегонеделание превратится в дезадаптивную стратегию избегания. Если человек использует парк как убежище от реальных проблем, требующих решений, терапевтический отдых может перерасти в пассивную изоляцию.

«При этом подобная практика не лишает мотивации – напротив, она помогает ее восстановить. Это не дефицит силы воли, а десенситизация дофаминовых рецепторов. Постоянная стимуляция мозга микродостижениями, скроллингом и задачами снижает чувствительность рецепторов в прилежащем ядре. Требуется все больше стимулов просто для того, чтобы сдвинуться с места. Возникает паралич воли».

Осознанное ничегонеделание выступает в роли мягкого физиологического детокса. Давая рецепторам передышку, человек постепенно возвращает им прежнюю чувствительность, добавил специалист.

После такого отдыха люди чувствуют себя не расслабленными до безволия, а обновленными на нейрохимическом уровне. Мотивация становится устойчивой – она опирается не на тревогу, а на интерес и внутренний ресурс, заключил Евстигнеев.