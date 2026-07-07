Россиянам посоветовали осваивать новые навыки после 40 лет

Психолог Ирина Павлова заявила, что после 40 лет не стоит отказываться от личных целей, развития и смены деятельности, поскольку новый опыт важен для работы мозга и психического здоровья.

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В беседе с aif.ru она назвала опасным убеждение, будто к 50 годам мозг неизбежно теряет способность к развитию. По словам специалиста, современные представления о нейрогенезе и нейропластичности говорят о том, что мозг способен создавать новые связи в течение жизни.

«Нейрогенез — процесс образования новых нейронов — происходит в течение всей нашей жизни. В гиппокампе, ключевой зоне памяти и обучения, новые клетки рождаются и в 20, и в 40, и в 70 лет», — сказала Павлова.

Павлова посоветовала выбирать занятия, которые отличаются от привычной деятельности: людям умственного труда — танцы, пение или игра на музыкальном инструменте, а тем, кто работал руками, — иностранный язык или шахматы.

Ранее психолог Наталья Мануйлова заявила, что ощущение постоянной нехватки времени часто связано не с перегруженным графиком, а с попыткой делать несколько задач одновременно.