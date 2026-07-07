Мужчины бросают жен умирать в дикой природе: что такое «альпийский развод»

Словосочетание «альпийский развод» ассоциируется с чем-то аристократичным. Можно представить себе пару богачей, которые мирно, не теряя достоинства, отмечают окончание отношений в австрийских Альпах с небольшим фуршетом и музыкантами. На деле же это куда более страшный способ оборвать все связи с партнером, который может привести к летальному исходу. И практикуется он не только в Альпах. Тысячи женщин по всему миру оказываются брошенными в опасных условиях дикой природы теми, кому они больше всех доверяли. Их истории собрала «Лента.ру».

© Lenta.ru

История пары из Австрии: альпинист бросил свою девушку у вершины горы замерзать

33-летняя жительница Зальцбурга Керстин Гуртнер даже в самых страшных кошмарах не могла представить, чем закончится ее поход с возлюбленным на самую высокую в Австрии гору — Гроссглокнер (3,8 тысячи метров над уровнем моря). Пара планировала восхождение заранее. 36-летний Томас Пламбергер был опытным альпинистом, Керстин же сильно отставала от него по уровню навыков. Однако едва ли девушку это смущало — разве может близкий человек, да еще и с таким опытом походов, не прийти на помощь в трудную минуту?

Керстин вела активный образ жизни и постоянно делилась в соцсетях фотографиями своих поездок на музыкальные фестивали, встреч с друзьями и путешествий в Италию, Грецию и Португалию. Особенно девушка любила природу: ее манили озера с водой лазурного цвета, долины с «игрушечными» деревушками и далекие заснеженные вершины. Во время пандемии она почти каждый день проводила в походах или на пробежках по пересеченной местности.

Вскоре после начала отношений с Томасом он начал обучать свою возлюбленную скалолазанию. На одном из совместных фото, снятом в 2024 году, пара позирует на фоне горных пейзажей.

«Курс для начинающих по альпинизму», — подписала снимок австрийка.

Керстин, в отличие от Томаса, не стремилась покорить как можно больше вершин. Горный хребет Гроссглокнер должен был стать ее первым трехтысячником. Перед походом она процитировала легендарного британского альпиниста Мартина Конвея:

«Каждая покоренная вершина чему-то учит».

Керстин и Томас начали восхождение в январе 2025 года. Оно проходило в непростых погодных условиях — на склонах дул сильный ветер, порывы которого достигали 74 километров в час, а температура воздуха опускалась до минус 20 градусов. Ближе к ночи Керстин выбилась из сил не смогла продолжить восхождение. Но вместо того, чтобы прервать маршрут, развернуться и помочь своей девушке спуститься, Томас принял неожиданное решение — оставить ее одну примерно в 50 метрах от вершины и «пойти за помощью» в горную хижину на другой ее стороне.

Более того, мужчина совершил несколько странных для опытного альпиниста ошибок: не перенес возлюбленную в защищенное от ветра место и не оставил ей аварийное одеяло, чтобы спасти ее от переохлаждения. А в момент, когда над парой пролетал спасательный вертолет, Томас по какой-то причине не стал подавать ему сигнал бедствия.

Когда мужчина наконец добрался до спасателей и сообщил им о бедственном положении своей девушки, начался сильный ветер, который мешал проведению операции. Утром Керстин нашли, но к тому моменту она уже не подавала признаков жизни. Она пробыла на горном склоне 6,5 часов.

Среди альпинистов восхождение на Гроссглокнер считается относительно легким. Тем не менее за последние два десятилетия там погибли 29 человек, часто от падений. Местные спасательные бригады и их вертолеты постоянно заняты.

Позже стражи правопорядка обнаружили еще несколько подозрительных моментов в поведении Томаса. В частности, он плохо подготовил спутницу к восхождению, несмотря на то что сам был опытным альпинистом, и разрешил ей идти в снаряжении, непригодном для подобных гор. Кроме того, они начали подъем на два часа позже запланированного времени.

Австрийца признали виновным в убийстве по неосторожности. Его приговорили к пяти месяцам условного срока и штрафу в размере 9,6 тысячи евро (около 856 тысяч рублей). Суд счел безупречную репутацию Томаса и потерю близкого человека смягчающими обстоятельствами. Помимо этого, судья решил, что мужчина в критический момент неправильно оценил ситуацию и бросил свою возлюбленную не умышленно.

Однако во время судебного заседания прозвучали показания бывшей девушки Томаса, ставящие под сомнение эту точку зрения. По словам Андреа Б., ее экс-возлюбленный ранее уже был замечен в подобном поведении. Он бросил ее одну во время их восхождения на Гроссглокнер в 2023 году. Девушка была на грани отчаяния — у нее погас налобный фонарь, начала кружиться голова, она плакала и кричала. Но ей, в отличие от Керстин, удалось выжить.

Громкий судебный процесс вызвал бурное обсуждение не только в Австрии, но и в альпинистских сообществах далеко за ее пределами, подняв вопросы о том, как необдуманные решения и рискованное поведение становятся причиной трагедий. Многие женщины в комментариях к публикациям об инциденте на Гроссглокнере называли Томаса убийцей и призывали к справедливости для Керстин.

Сложность заключалась в том, что семья жертвы не верила в виновность Томаса. Более года после кончины Керстин ее родители, Гертруда и Хельмут Гуртнер, хранили молчание, не делая никаких публичных заявлений. Затем, всего за две недели до суда, Гертруда дала интервью немецкому еженедельнику Die Zeit и высказала все, что думала.

«Меня злит, что Керстин изображают как глупую девчонку, которая позволяет "затащить" себя в горы», — сказала она.

По словам Гертруды, ее дочь усердно тренировалась, и они с Томасом «принимали решения вместе». Кроме того, Керстин была хорошей лыжницей и часто проводила время в горах.

«Смерть моей дочери стала результатом трагической череды несчастливых обстоятельств», — считает мать австрийки.

История пары из США: врач попытался столкнуть жену с обрыва и разбил ей голову камнем

Среди других похожих громких инцидентов последних лет — история Ариэль Кёниг, с которой в марте 2025 года во время туристического похода на острове Оаху, Гавайи, попытался расправиться ее муж, 46-летний врач Герхард Кёниг.

Он предложил супруге сделать селфи на краю обрыва и в процессе набросился на нее со шприцем. Когда она дала мужу отпор, он ударил ее по голове камнем 10 раз и разбил лицо об землю. Крики Ариэль услышали другие туристы, которые позвонили в службу спасения и пришли ей на помощь. Злоумышленника арестовали в тот же день.

Обвиняемый в суде заявил, что действовал в рамках самообороны. По его словам, все было с точностью наоборот — якобы это Ариэль пыталась столкнуть его с тропы. Однако пострадавшая опровергла это утверждение. Она заявила, что после нападения Герхард позвонил одной из своих взрослых дочерей от предыдущего брака и сказал:

«Я просто пытался убить Ари, но она убежала».

Во время судебного разбирательства также выяснилось, что Герхард насиловал свою жену и издевался над ней в течение нескольких месяцев перед роковым походом. Ариэль призналась, что он был крайне ревнив и постоянно контролировал ее. Пара попыталась решить проблемы на семейной терапии, и поездка на Оаху в день рождения Ариэль должна была помочь супругам наладить контакт.

В апреле 2026 Герхард был признан виновным в покушении на убийство в состоянии сильного эмоционального расстройства. Ему грозит максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Почему такие случаи назвали «альпийским разводом»

Истории Керстин Гуртнер, Ариэль Кёниг и других женщин, ставших жертвами своих партнеров, вызвали неиссякаемый поток комментариев, оживленных дискуссий и самых смелых предположений о том, что движет мужчинами, которые бросают возлюбленных на произвол судьбы в экстремальных условиях или вовсе пытаются от них избавиться.

Разговоры начали вращаться вокруг феномена «альпийского развода» — ситуации, при которой один человек в паре (чаще — мужчина) бросает другого во время совместного похода в горы или в условиях дикой природы.

Название взялось из одноименного рассказа шотландско-канадского писателя Роберта Барра 1893 года. Его главные герои — супруги Бодман, которые ненавидят друг друга, но не могут развестись — по законам того времени, для такого решения нужны были веские основания, которые у четы Бодман отсутствовали. Тогда муж придумывает хитрый план, чтобы избавиться от жены. Во время отпуска в швейцарских Альпах он подводит жену к обрыву, чтобы столкнуть ее в пропасть. Но женщина делает неожиданное заявление о том, что заранее все подстроила так, чтобы его обвинили в ее убийстве, и сама прыгает с обрыва. Рассказ был написан как сатира на жесткие законы о браке в Викторианской Англии.

Спустя более 130 лет после выхода произведения термин «альпийский развод» получил вторую жизнь. Это произошло после того, как в феврале 2026 года в TikTok завирусилось видео пользовательницы @EverAfterIya, которую спутник бросил в одиночестве на горной тропе.

«Момент, когда ты идешь с ним в горы, но он оставляет тебя одну, и ты понимаешь, что он никогда тебя и не любил», — пользовательница TikTok @EverAfterIya.

Что рассказывают женщины, пережившие «альпийский развод»

Ролик в TikTok набрал более пяти миллионов лайков и тысячи откликов. В комментариях к нему и в других соцсетях женщины начали делиться похожими историями с хештегом #alpine_divorce. Некоторые юзеры даже создали группы поддержки для тех, кого бросили таким изощренным способом.

На форуме Reddit появилась целая ветка, автор которой попросила девушек рассказать о своем травмирующем опыте. Под ней оставили около 300 комментариев.

«Когда мне был 21 год, я встречалась с альпинистом, который научил меня лазать по горам. Я была очень наивна и думала, что у него возникают вспышки гнева во время скалолазания, походов или пеших прогулок из-за моей неопытности. Однажды он бросил меня на парковке у небольшой горы в Орегоне. Полиция остановила его, когда он выезжал из парка, а я шла по дороге. Они сказали ему, что если он сделает это снова, его арестуют», — рассказала пользовательница HelloKittyandPizza.

По ее словам, это был не единственный подобный случай. Во время совместных походов ее бойфренд в ярости либо уходил вперед по тропе, либо сбрасывал ее вещи со скал.

«В конце концов я одумалась, признала, что он был жестоким, и ушла от него. Прошло более 20 лет с тех пор, как мы встречались, но именно о нем я сразу подумала, когда впервые увидела заголовки об этом деле (о деле Томаса Пламбергера — прим. "Ленты.ру")», — добавила она.

Другая участница форума, CruxCrush, предполагает, что ее супруг, возможно, однажды планировал скинуть ее со скалы.

«Он пошутил по этому поводу и "игриво", но довольно сильно толкнул меня. Но в этот момент кто-то появился неподалеку. В то время у нас были отношения на расстоянии из-за работы, поэтому я больше не оказывалась в подобной ситуации, и вскоре после этого я узнала, что он изменял мне несколько лет. Он был бенефициаром всех моих счетов, страхования жизни и имущества. Я не богачка, но это приличная сумма», — призналась автор комментария.

Девушка с ником lappelduvide94 рассказала, что у нее был опыт отношений с парнем, который во время каждого похода на протяжении многих лет оставлял ее позади и шел, не останавливаясь ни на минуту. Она не видела его до самой вершины, а иногда встречала уже во время спуска.

«Я понятия не имела, что это распространенная проблема, и думала, что просто дуюсь и драматизирую. Он всегда говорил, что у нас «разный темп», я слишком медленная, бла-бла-бла. И это было правдой. Поэтому я просто думала, что я совсем не в форме, и мне было стыдно. На самом деле я была в отличной форме, но он был вдвое больше меня, так что, очевидно, что он был быстрее», — пользовательница форума Reddit lappelduvide94.

Молодой человек делал это так часто, что девушка попыталась превратить все в шутку.

«Когда он спрашивал, хочу ли я пойти в поход вместе, я отвечала: "Ты имеешь в виду, хочу ли я пойти одна и встретиться с тобой на вершине?"», — иронизировала она.

30-летняя швейцарка с ником whateverr-what-9876 поделилась историей, которая случилась с ней несколько лет назад. Тогда она девять месяцев встречалась с мужчиной из Германии. Пара решила пойти в поход в Шварцвальд (горный массив на юго-западе Германии). С самого начала пешей прогулки немец твердил, что они опаздывают, потому что последний автобус уходит в 17:00. Он настаивал, что им нужно пройти 22 километра в очень быстром темпе.

До этого девушка никогда не ходила в походы на такие расстояния. У нее закончилась вода, она устала и больше не могла продолжать маршрут. Когда швейцарка сказала об этом своему спутнику, он ответил, что пойдет вперед и попросит водителя автобуса подождать ее, а потом бросил посреди национального парка. Автор комментария два часа бродила одна, не зная маршрута. У нее случился приступ паники и начались видения — мерещился рядом ее лучший друг.

Спустя некоторое время усталость мгновенно прошла, у девушки появилось много энергии, и последние часы она «почти бежала». В конце пути было туристическое место, где ей удалось подключиться к Wi-Fi. Там девушка выяснила, что ее спутник ни разу ей не написал и не позвонил. В итоге ей пришлось просить помощи у других посетителей национального парка, чтобы спуститься с горы на транспорте.

«Когда я вышла из национального парка и села в поезд обратно в Швейцарию, я позвонила ему семь раз. В конце концов он ответил на звонок. И он был совершенно не обеспокоен и не понимал, что натворил. Он сказал мне, что выбрал другой маршрут, и даже спросил, как я спустилась с горы, потому что последний автобус был несколько часов назад… В тот момент я чувствовала себя такой нелюбимой и никчемной. Мне понадобилось два года, чтобы восстановиться морально. Я долгое время не могла гулять по городскому лесу. Мне пришлось выбросить всю одежду, в которой я была в тот день. Несколько лет я заводила только поверхностные отношения, потому что не могла доверять мужчинам», — пользовательница Reddit whateverr-what-9876.

Девушка также призналась, что случай с австрийкой, брошенной другом в горах, заставил ее вспомнить эмоции, которые она испытала в тот день.

«Читающие мою историю, прошу вас — пожалуйста, никогда не уезжайте слишком далеко от цивилизации с людьми, которым вы не доверяете. Прислушивайтесь к своим инстинктам. Чаще всего мы их игнорируем. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня были странные моменты с этим мужчиной, и я не придавала им значения», — добавила автор.

Что заставляет мужчин бросать своих партнерш в опасных условиях дикой природы

Все эти истории объединяет одно — женщины описывают определенную степень зависимости от партнера в диких условиях. У кого-то из них не было с собой необходимых припасов или достаточного количества воды, другие не были знакомы с местностью, из-за чего чувствовали себя уязвимыми. Почему же опытные альпинисты и туристы внезапно отказываются помогать своим спутницам, которые отчаянно в этом нуждаются?

«В одних случаях речь может идти о заранее спланированном преступлении: мужчина сознательно оставляет женщину в опасности, рассчитывая, что ее гибель будет выглядеть как несчастный случай. Экстремальная ситуация становится способом скрыть преступление, избежать подозрений. Мотивом может служить материальная выгода (например, не придется делить имущество, как в случае развода) или месть, выражение ненависти к партнеру, желание наказать его за поведение, которое не нравилось агрессору», — отметила в беседе с «Лентой.ру» психоаналитический терапевт, психолог онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно» Марина Волкова.

Но не всегда в случаях «альпийского развода» речь идет о злом умысле. Иногда во время походов люди сталкиваются с неудобствами, сильной усталостью, ухудшением погодных условий или другими опасностями.

«Оказавшись в ситуации, где важно поддержать партнера, они могут действовать исключительно из соображений собственного выживания или удобства, пренебрегая состоянием другого человека. Но подобное безразличие, создающее угрозу для другого человека, в любом случае является жестоким обращением», — заключила психолог.

Как девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, спасти себе жизнь

По словам Волковой, базовое правило — реалистично оценивать риски и собственные возможности.

«Если вы дважды в жизни стояли на сноуборде, вряд ли стоит сразу ехать по "черной" трассе, потому что на сноуборде виртуозно катается ваш партнер. И здесь стоит подумать, почему он в таком случае зовет вас с собой — ведь как опытный человек он в первую очередь должен понимать, что для вас опасен такой спуск, вы к нему не готовы. Если есть проблемы с коленями или сердечно-сосудистой системой, вы вряд ли осуществите подъем на высоту несколько тысяч метров. Также важно заранее узнать, какая подготовка необходима и что может ждать вас в условиях конкретной местности. Если вы не очень уверенно чувствуете себя на велосипеде, то серпантин — не лучшее место для романтических прогулок и т.п.», — Марина Волкова, психоаналитический терапевт, психолог онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно».

Специалист добавила, что не менее важно заранее подумать, как действовать, если что-то пойдет не по плану: будет ли возможность вызвать помощь, будет ли на маршруте связь, знают ли другие люди о походе и времени возвращения, есть ли у каждого из пары необходимое снаряжение, вода, теплая одежда и минимальные навыки ориентирования, что будут делать участники похода, если один из них не сможет продолжить путь.

«Женщина, которая оказывается в подобной ситуации, как правило, надеется на своего партнера, она воспринимает его как человека, на которого можно положиться, который "подстрахует" ее в критический момент. Полезно заранее задать себе вопрос: допустим, мой партнер не преследует злого умысла, но в критической ситуации не сможет мне помочь. На что тогда я смогу рассчитывать? Что будет в зоне моей ответственности?» — посоветовала специалист.

Можно ли заранее вычислить «опасного» для совместных походов человека

Составить список маркеров поведения, по которым можно точно вычислить человека, который замышляет недоброе, невозможно, констатирует собеседница «Ленты.ру». Однако, по ее словам, стоит обратить внимание на общий контекст, в котором развиваются отношения.

«Часто женщины, которые выжили в ситуации "альпийского развода", соглашаются на предложение мужчины поехать в какую-то экстремальную поездку, так как воспринимают это как его шаг в сторону сближения на фоне какой-то сложной ситуации в отношениях. Здесь важно прислушиваться к своим ощущениям: точно ли вы хотите побыть вместе с мужчиной именно в таком формате? Или соглашаетесь, потому что вам страшно, что если вы ему откажете, то это только усугубит конфликт?» — Марина Волкова, психоаналитический терапевт, психолог онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно».

Принимая такое решение, женщине стоит проанализировать, как партнер обычно ведет себя в экстренных ситуациях, способен ли он учитывать ее состояние или чаще раздражается, если она не справляется с заданным им темпом, может ли он позаботиться в моменты слабости и уязвимости или критикует за них, берет ли он часть ответственности за совместные решения или в сложных ситуациях склонен думать прежде всего о себе.

«Ни один из этих признаков сам по себе не означает, что человек способен на преступление. Но если он в спокойной ситуации проявляет себя как ненадежный партнер, на которого нельзя положиться и который выходит из себя, когда получает отказ или когда вы оказываетесь для него неудобны — есть риск, что эти же качества проявятся и в экстремальной ситуации», — предупредила Волкова.

Насколько сильно меняется поведение человека в опасности

Психолог также отметила, что, когда человек сталкивается с непосредственной угрозой жизни, его поведение может резко меняться. В состоянии острого стресса или паники внимание сужается, мышление становится менее гибким, а решения начинают подчиняться одной главной задаче — собственному выживанию. Иногда в такие моменты люди действительно действуют эгоистично, забывая даже о самых близких. Однако важно понимать, что такая реакция обычно носит кратковременный характер и не отражает ценностей и установок человека.

«Например, в момент пожара мать может в панике выбежать из дома, не успев осознать, что внутри остался ребенок. Но уже через несколько секунд или минут, когда первоначальный шок проходит, ее естественным стремлением становится вернуться за ребенком любой ценой. А осознание первоначальной реакции нередко сопровождается сильнейшим чувством вины», — пояснила эксперт.

Другая ситуация — когда человек не просто действует импульсивно в первые секунды, а последовательно принимает решения, которые оставляют партнера без помощи или усугубляют его положение, добавила Волкова. Паника может породить секундный эгоистичный импульс, однако дальнейшие действия человека, особенно если у него есть время подумать и возможность помочь, нельзя сводить только к физиологии стресса и списывать на внешние обстоятельства.