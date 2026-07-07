Названа главная ошибка миллионов россиян

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала «Радио 1» о психологическом здоровье.

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По словам специалиста, современный человек живет в условиях постоянной неопределенности, когда привычные ориентиры быстро меняются. Именно поэтому многие испытывают хронический стресс и эмоциональное истощение.

«Мы живем не просто в кризисное время, а в смену эпох. Человек находится в стадии неопределенности. Есть всего два выбора: правильное и необходимое. Иногда необходимое решение <…> нужно быстро принять, чтобы оттолкнуться и действовать дальше. Если вы мечетесь — это прямой путь в депрессию», — отметила Светлана.

Психолог считает, что одним из первых шагов для сохранения психического здоровья должен стать отказ от бесконечного потока тревожных новостей. Она советует получать информацию только из официальных источников и не доверять блогерам, которые дискредитируют врачей или предлагают заменить лечение сомнительными советами.