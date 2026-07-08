Как превратить ссору в точку роста отношений

Любая ссора может может пойти на пользу отношениям, если искать диалог и договариваться, а не добиваться правоты любой ценой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила клинический психолог Ирина Грекова. Она посоветовала в конфликте с партнером использовать формулировку «Я», а не «Ты».

«Я чувствую себя одиноким, когда ты за столом сидишь в телефоне» — это приглашение к диалогу и пояснение своих чувств. В то время как «Ты вечно сидишь в телефоне» — это уже провокация», — объяснила специалист.

Кроме того, необязательно искать компромисс — вместо этого лучше найти новое решение, которое устроит всех, добавила Грекова.

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