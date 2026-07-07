Психолог объяснил, почему молодые люди часто боятся становиться родителями

Психолог Наталья Жучкова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему молодые люди часто боятся становиться родителями. По словам эксперта, на самом деле далеко не все хотят жить «только для себя». Их цель — состояться. Жёсткая конкуренция требует колоссальных вложений в образование и старт карьеры.

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«Деторождение — это высшая степень созидания, акт веры в будущее. А современные молодые люди не верят, что могут дать ребёнку устойчивую картину мира, потому что сами выросли в эпоху "относительности" и "текучести". Родить ребёнка в условиях царящей сегодня неопределённости — значит взять ответственность за его ориентиры. Но как быть, если их нет у самих родителей? Наступает экзистенциальный кризис, паралич ответственности», — объяснила психолог.

Жучкова добавила, что современная молодёжь живёт в культуре не только высокой неопределённости, но и высоких требований к себе.