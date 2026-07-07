Женщины полюбили аудипорно

В социальных сетях набирает популярность практика porn dosing — прослушивание эротических аудиорассказов короткими сессиями в течение дня для улучшения настроения и снижения уровня стресса. Пользователи включают такой контент во время поездок на работу, прогулок, занятий спортом и выполнения домашних дел, сообщает Metro.

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По данным Bloom Stories, 98% пользователей считают, что аудиоэротика положительно влияет на их психологическое состояние, а 92% отмечают улучшение отношений с партнером. Сексологи связывают эффект с кратковременным расслаблением и выбросом гормонов удовольствия, однако предупреждают, что подобная практика не должна перерастать в зависимость или мешать работе и повседневной жизни.

Эксперты также отмечают, что аудиоформат особенно востребован среди женщин, поскольку позволяет задействовать воображение и воспринимается менее навязчиво по сравнению с традиционными фильмами для взрослых. По данным сервиса Quinn, женщины составляют около 80% аудитории, а на платформе FrolicMe более 60% слушателей аудиоэротики оказались женщины.

По мнению специалистов, при умеренном использовании подобный контент может стать одним из способов релаксации и повышения интимной близости в паре. В то же время они рекомендуют обсуждать подобные практики с партнером и не использовать их как единственный способ борьбы со стрессом или улучшения эмоционального состояния.