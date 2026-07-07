Психолог Грекова: потакание партнеру разрушает личность

Клинический психолог Ирина Грекова в беседе с РИАМО объяснила разницу между потаканием и поддержкой в отношениях. По ее словам, потакание, при котором один партнер жертвует своими границами и комфортом ради другого, разрушает как личность, так и саму пару. "Это не про любовь и заботу, это про тревогу и спасательство. Здоровая же поддержка полезна для обоих, ведь вы даете своей половинке уверенность, разделяете его эмоции, укрепляете его самооценку", - сказала специалист. Часто человеку достаточно просто быть выслушанным, без попыток немедленно решить его проблемы. Когда партнер принимает без осуждения и оказывает поддержку, нервная система успокаивается, а уровень стресса снижается, добавила она. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности - праздник, получивший официальный статус в 2022 году по указу президента. Он посвящен узам брака и истории двух русских святых - Петра и Февронии, чья любовь стала символом преданности. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

© Газета.Ru