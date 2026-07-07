Техники микро-отдыха для работающих родителей

В вечном колесе жизни работающая женщина успевает вести хозяйство, быть мамой и женой, и еще работать. Такой темп сказывается на организме, и мы чувствуем хроническую усталость.

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Микро-техники помогут всего за несколько минут отдохнуть, перезагрузиться, наполниться силой и энергией. Их можно делать даже на ходу, совмещая с другими делами: приготовлением ужина, уборкой, на прогулке. Эзотерик, психолог Эльмира Артеменко поделилась некоторыми из них.

Точка тишины

Просто комфортно дышим. Комфортный вдох и комфортный выдох. Представляем, как снизу-вверх в тело входит расслабляющая энергия. Там, где она проходит, тело расслабляется. Вдох и энергия пошла по ногам снизу-вверх, расслабляя ступни. Выдох. Вдох и расслабляются икры. Выдох. Продолжая вдыхать и выдыхать. Расслабляются колени, бедра, затем живот, грудная клетка. Расслабляются плечи, руки, шея. Расслабляется лицо.

Со следующим вдохом мы словно делаем шаг внутрь и попадаем в черепную коробку. Перед нами мозг, его правое полушарие и левое. А между ними находится перемычка. Вдох и расслабляется правое полушарие, выдох. Вдох и расслабляется левое полушарие. Выдох. Со следующим вдохом мы словно встаем на эту перемычку. И у нас остается справа мозг, слева мозг, а на перемычке нет ничего, только тишина. Нет ни идей, ни мыслей, ти-ши-на. Если вы выскакиваете из этого состояния, опять делаем вдох, выдох, расслабляется правое полушарие, левое полушарие и возвращаемся в точку тишины. Если побыть в этой точке хотя бы несколько секунд, восстанавливается состояние, приходят спокойствие, энергия и силы. Теперь, зная эту точку, сюда можно возвращаться и наполняться, просто проговорив «точка тишины».

Обнуление и наполнение

Представьте, что над головой поршень, как в чайнике. Со вдохом он набирает мощь, а с выдохом начинает медленно опускаться по телу, обнуляя и выводя всю усталость, все негативные эмоции, мысли, оставляя после себя энергию, наполненность, спокойствие и умиротворение.

Вдох — наполнение. Выдох и поршень медленно, медленно опускается по телу, обнуляя и выводя все ненужное, но и восполняя то пространство, где он прошел. Остановился. Вдох — наполняется. С выдохом поршень продолжает опускаться и выводить всю усталость. Еще вдох — наполнение и еще медленный выдох — продолжается движение поршня и обновление.

Чтоб поршнем медленно пройти все тело, хватает 3-4 вдоха-выдоха. Тело обновляется и наполняется, восстанавливаются силы и энергия.

Детское удовольствие

Достаточно буквально нескольких секунд, чтобы погрузить себя в детство и взять оттуда сил, энергии. Проговорим вслух или про себя: «Я возвращаюсь в точку своего детства, где мне было весело, я была полна сил, энергии и удовольствия». Подсознание начнет само рисовать в воспоминаниях картинки, а может и придумывать их, в которых вы маленькая, счастливая и полная сил. Прогуляемся по этим воспоминаниям, наполняя себя всем этим состоянием. Наполнились. А теперь проговариваем: «Я возвращаюсь в здесь и сейчас».