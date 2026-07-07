Эксперт ответил, что не стоит делать в деловом формате общения

Такое приветствие уместно только в рамках дружеской встречи.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Екатерина Богачёва.

«Если мы в ситуации обычного дружеского общения и нам нужно кого-то поцеловать, то мы не должны целовать в щёку человека. Есть так называемое понятие социального поцелуя — это поцелуй щека к щеке, когда мы прикасаемся щекой к щеке другого человека и просто целуем воздух. Мы не должны оставлять, если речь о дамах, следов помады на лице других людей. Эта рекомендация работает только в дружеской обстановке. Конечно, никто в условиях делового этикета, где-то на работе, не должен так друг друга приветствовать, если говорить об обычных поцелуях в щёку».

Ранее Богачёва рекомендовала сдерживать «громкий хохот» на деловых встречах. Он может быть воспринят как неспособность работать в стрессовых ситуациях. В обществе друзей и коллег смех «даже нужен», отметила специалист.