Кнопка вместо близости: почему россияне стали легко жить без секса

Мужчины «вскипают» за две минуты и всегда готовы к сексу, однако молодежи уже не нужно живое общение, сказала в эфире НСН Юлия Варра.

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Увеличение числа россиян, спокойно относящихся к отсутствию секса, связано с постоянным «сидением в телефоне» и больше касается молодежи, заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

По данным опроса ВЦИОМ, 45% россиян признались, что легко обойдутся без секса. Полное отсутствие секса уже не является трагедией, а количество любителей большого количества секса стало меньше, отмечают авторы исследования. По словам Варры, это связано с тем, что живое общение уже не модно у молодежи.

«Это мировая тенденция. Мы часто наблюдаем картину, когда на улице на лавке сидят подростки, и каждый уткнулся в свой телефон. Они не общаются, у них эндорфиновое и дофаминовое счастье приходит из телефона. Там всё просто и достижимо, всего лишь одно нажатие кнопки – и ты уже счастлив. А если с девушкой надо пообщаться, они этого все боятся. Поколение до 25 лет уже даже не совершает звонки по телефону, о живом общении речь не идет, они только пишут. Звонок считается вторжением в личное пространство, надо списаться и договориться о нем заранее. Им уже не требуется личное и глубокое общение. Мы сейчас всему учимся онлайн. Зачем нам общаться? Нет общения — нет контактов, нет взаимодействия и нет секса», — объяснила эксперт.

Согласно опросу, 66% женщин считают низкой значимость секса, мужчин с такой жизненной философией в два раза меньше (34%). Варра объяснила это том, что мужчина «всегда готов», а у женщин все зависит от цикла.

«Мужчина готов к сексу всегда, когда есть подходящий момент и подходящая женщина. Он «вскипает» за одну-две минуты и может продолжать «свое дело», даже если рядом ходит тигр или в дверь стучит полиция. У женщин же все зависит от месячного цикла. В момент овуляции им хочется поехать на вечеринку, с кем-то встретиться и спонтанно заняться сексом», — разъяснила собеседница НСН.

Психиатр-сексолог, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала идеальным союз зумеров и так называемых «милф».