Перечислены симптомы эмоционального выгорания

Петербуржцы живут в быстром темпе. Постоянные встречи, работа, дорога и поток задач могут привести к истощению ресурсов. Такое состояние легко спутать с обычной усталостью. Психолог рассказал о симптомах эмоционального выгорания и о том, как с ним справиться.

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Когда усталость долго не проходит, люди думают, что ситуацию исправит отпуск, выходные за городом или прогулка по Петербургу. Однако если после полноценного отдыха чувство опустошения никуда не исчезает, то это может быть одним из проявлений выгорания.

Еще одним симптомом считается полное погружение в профессиональную роль. Человеку становится все сложнее переключиться на личную жизнь, даже в выходные он мысленно продолжает возвращаться к задачам и обязанностям.

Кроме того, пациенты перестают понимать, чего они хотят. Вся энергия тратится на подавление желаний, а в то же время растет внутреннее напряжение.

Некоторые люди при эмоциональном выгорании могут начинать ориентироваться на чужие ожидания и брать на себя лишнюю ответственность. Пытаясь соответствовать требованиям окружающих, человек совсем забывает о собственных интересах.

Дополнительную нагрузку на человека оказывает перфекционизм. Мысли о том, что необходимо справиться, нельзя подвести, а отдыхать пока рано, мешают почувствовать свою усталость.

Выгорание влияет не только на эмоциональное состояние, но и на физическое. Так, пациенты могут столкнуться с бессонницей, головной болью, снижением энергии, мышечным напряжением и ощущением, что организм не успевает восстанавливаться.

Постоянная тревога, ощущение усталости и отсутствие сил не пропадут даже после длительного отдыха и смены обстановки. Человек все равно вернется в том же опустошенном состоянии.

Как справиться с эмоциональным выгоранием? Для начала надо перестать убеждать себя в том, что все нормально, и признать свое состояние, отмечают эксперты в разговоре с контент-партнером «РГ» «Петербург2.ру».

Далее стоит оценить серьезность ситуации. Если помимо эмоционального истощения у человека случаются панические атаки и есть признаки депрессии, то необходимо немедленно обратиться к врачу.

В других случаях надо стараться постепенно возвращать контакт с собой. Вновь начать замечать свои эмоции, отделять свои желания от требований окружающих. В этом процессе может помочь психотерапия.

Кроме того, важно восстановить полноценный сон, начать регулярно заниматься физической активностью, готовить сбалансированное питание и выделить время, в которое не надо думать о работе или бытовых обязанностях.

Для снятия стресса в повседневной жизни можно попробовать дыхательные практики.

Выгорание — это не слабость, а сигнал организма и психики, что у них больше нет ресурсов для работы в прежнем режиме.