Из-за каких фраз в отношениях стоит насторожиться

Иногда тревожные сигналы появляются не в поступках, а в словах. Одна неудачно сказанная фраза еще не означает, что отношения обречены, но если определенные высказывания звучат регулярно и становятся способом давления, стоит задуматься. Такие фразы «Мосленте» перечислила психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова.

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Первая фраза — «Тебе стоит извиниться». Само по себе предложение извиниться — абсолютно нормально, отмечает специалист. Но если женщина постоянно слышит эту фразу даже в ситуациях, где виноваты оба или она вовсе не сделала ничего плохого, это может говорить о попытке переложить на нее всю ответственность за отношения.

«Тебе стоит что-то изменить в своей внешности», «Сделай губы», «Похудей», «Смени прическу», «Одевайся по-другому», — если подобные замечания звучат регулярно и подаются как обязательное условие любви или привлекательности, это тревожный сигнал, продолжила Ишмакова.

Слова о том, что «твои подруги какие-то странные», также должны насторожить. Конечно, иногда партнер действительно может обратить внимание на токсичного человека в окружении, но если критике подвергаются практически все друзья, родственники и близкие женщины, стоит задуматься. Нередко так начинается постепенная изоляция человека.

Если же партнер постоянно убеждает женщину, что она «слишком чувствительная», «накручивает себя» или «все неправильно поняла», со временем она может начать сомневаться в собственных ощущениях. В здоровых отношениях чувства обсуждают, а не обесценивают. Также сравнения по типу «все нормальные женщины делают это» редко помогают отношениям. Чаще они заставляют человека чувствовать себя недостаточно хорошим и постепенно снижают самооценку.

Одна из самых опасных фраз — «Без меня ты никому не нужна». Ее цель — сформировать зависимость и убедить женщину, что она не справится без партнера. Любящий человек, наоборот, помогает чувствовать себя увереннее, подчеркнула психолог.

Наравне с этим фраза «Это ты меня довела». Эксперт указала, что каждый человек сам отвечает за свои поступки и слова, а перекладывание ответственности на партнера — удобный способ не признавать собственных ошибок.

«Важно обращать внимание не на отдельную фразу, а на систему общения. Если после разговоров с партнером вы регулярно чувствуете вину, стыд, начинаете сомневаться в своей привлекательности, здравом смысле или постепенно отдаляетесь от друзей и близких, это серьезный повод задуматься».

Ранее психолог Ольга Романив назвала худшие действия для борьбы с тревогой. По ее словам, проблемой такое состояние становится, когда человек уже не в силах справиться с тревогой самостоятельно.