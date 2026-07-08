Уролог рассказал, как правильно измерять пенис

Уролог-андролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Гурген Мартиросян рассказал, как правильно измерять пенис. В разговоре с «Лентой.ру» он составил мужчинам пошаговую инструкцию.

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По словам Мартиросяна, многие мужчины неправильно измеряют пенис, а потом сильно тревожатся из-за заниженных результатов. Чтобы получить максимально точное с медицинской точки зрения число, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, измерение проводится исключительно в состоянии максимальной эрекции. В помещении должно быть комфортно и тепло, поскольку холод заставляет ткани сжиматься, что сильно искажает результат, отметил доктор.

Во-вторых, нужно использовать жесткую линейку, а не мягкую сантиметровую ленту, так как последняя может изгибаться, что чревато погрешностью. В-третьих, важно правильно выбрать точку отсчета.

«Приложите начало линейки к верхней стороне члена у самого его основания, то есть у лобковой кости. В области лобка у всех мужчин есть жировая подушка. Чтобы замер был анатомически точным, линейку нужно слегка вдавить в кожу до упора в лобковую кость. Медики всегда измеряют именно так, ведь это позволяет узнать реальную длину пещеристых тел, скрытую под кожей», — пояснил специалист.

Затем необходимо выпрямить половой член параллельно полу и посмотреть на отметку у самого кончика головки. Врач подчеркнул, что крайняя плоть при этом учитываться не должна. Что касается толщины пениса, чтобы ее узнать, нужно обернуть сантиметровую ленту вокруг ствола в средней части, добавил Мартиросян.

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