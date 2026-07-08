Психолог объяснил, что определяет стабильность отношений в паре

Способность партнеров сообща справляться с жизненными трудностями является ключевым фактором стабильности отношений и защиты пары от эмоционального выгорания. Симптомы такого выгорания специалисты фиксируют у каждой третьей пары с маленькими детьми, сообщила ТАСС семейный и подростковый психолог, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся Новосибирского государственного университета Татьяна Орлова.

"Стабильность пары определяется не отсутствием конфликтов, а умением справляться со стрессом вместе. В психологии это называется "диадический копинг". Если пара понимает, что у них возникла проблема, и вместе решает, как с этим быть, - это признак здоровых отношений. А ссоры, где партнеры воюют друг против друга, только истощают", - сказала Орлова.

Она отметила, что современный брак изменился. Если раньше он держался на экономических или социальных обязательствах, то сегодня в основе лежит эмоциональная близость. Это делает пары более чувствительными, поэтому стабильность теперь определяется не отсутствием конфликтов, а качеством взаимодействия в сложные периоды.

По словам психолога, важно разделять здоровое принятие партнера и "бытовой героизм" - хроническое подавление своих нужд ради сохранения семьи. Последнее часто ведет к истощению ресурсов. Эксперт привела данные исследователей из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, согласно которым симптомы эмоционального выгорания наблюдаются у каждой третьей пары с маленькими детьми, и основной причиной становится именно отсутствие навыка совместного преодоления трудностей.

Орлова также добавила, что устойчивость союза во многом зависит от взаимной отзывчивости на простые бытовые знаки внимания. Предсказуемость реакций партнера и его готовность быть "на одной стороне" в стрессовой ситуации являются более надежными гарантами долговечности отношений, чем внешние обстоятельства, такие как наличие ипотеки или общих обязательств.