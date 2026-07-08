Специалист объяснил, как отличить лень от переутомления

Психолог рассказала, как отличить лень от переутомления
Клинический психолог Лариса Верчинова рассказала «Чемпионату», как не спутать лень и переутомление. Главный вопрос: что происходит после отдыха? Если поспали, погуляли, отвлеклись — и желание трудиться вернулось, это была лень или лёгкая усталость. Если отдохнули, а сил всё равно нет — это переутомление. Отдых не помог, потому что ресурс истощён глубже, чем кажется.
При лени обычно есть энергия, но нет мотивации. Человек не хочет делать конкретное дело, но на что-то приятное силы находятся мгновенно. При переутомлении энергии нет ни на что, даже любимые занятия не радуют, концентрация падает, всё раздражает. Тело и голова как будто работают через вату. Ещё один маркер — качество сна. При переутомлении человек может спать много, но просыпаться будет разбитым. Сон не восстанавливает.
«Отдыха достаточно, когда появляется желание что-то сделать — не через силу, а само по себе. Это сигнал, что ресурс восстановился. Если его не хватает, человек чувствует раздражение по мелочам, ему трудно сосредоточиться, нет интереса к тому, что обычно нравится. Организм просит паузы — стоит его услышать», — сказала эксперт.